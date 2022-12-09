Апелляционный суд оставил без изменений приговор экс-председателю Новосибирского облсуда

Апелляционная инстанция Алтайского краевого суда оставила в силе приговор бывшему председателю Новосибирского областного суда Римме Шатовкиной, обвиняемой в превышении должностных полномочий.

О результатах заседания апелляционного суда по делу Риммы Шатовкиной сообщает прокуратура Алтайского края 9 декабря.

«Суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для удовлетворения доводов стороны защиты и оставил приговор без изменения», — говорится в сообщении.

Приговор экс-председателю Новосибирского обслуда вынес Центральный районный суд Барнаула в октябре. Римма Шатовкина получила наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком по ч.2 ст.286 УК РФ – «превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации». Её также лишили права занимать административные должности в течение двух лет.

Как установил суд, в июле 2018 года Шатовкина истребовала в районном суде копии материалов уголовного дела по статье о мошенничестве в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, не имея на это правовых оснований. Она передала документы главному фигуранту и предупредила его о предстоящих обысках. В результате подозреваемые уничтожили часть доказательств, хотя впоследствии двум из них были вынесены обвинительные приговоры.

Основной фигурант уголовного дела Виктор Чиркунов также получил приговор в ноябре прошлого года. Ему назначено наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы условно по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Уголовное дело в отношении экс-председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной поступило в Центральный районный суд Новосибирска в декабре 2021 года, однако позже его направили в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции для изменения территориальной подсудности. В феврале стало известно о том, что материалы дела будут рассматривать в Центральном районном суде Барнаула Алтайского края.