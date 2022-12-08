Мэр назвал ответственных за работу снегоплавильной станции в жилом микрорайоне Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал представление областной прокуратуры о демонтаже снегоплавильной станции на улице Федосеева. Надзорное ведомство заявило о «бездействии мэрии» в связи с нахождением установки вблизи жилой застройки.

Снегоплавильную станцию по улице Федосеева, 10/1 вблизи жилого квартала прокуратура Новосибирской области потребовала демонтировать или перенести, о чём в надзорном ведомстве сообщили накануне. При этом в прокуратуре указали на «бездействие мэрии по ряду вопросов».

В четверг, 8 декабря, в ходе «часа прессы» мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал эти претензии.

«Хочу напомнить, что снегоплавильная станция на Федосеева – не муниципальная, а частная собственность. Я думаю, собственник будет выполнять все предписания надзорных органов, прокуратуры в частности. Но мы будем тоже этому способствовать», — сказал мэр на пресс-конференции.

Снегоплавильная станция №1 по улице Федосеева была установлена ещё до появления большей части микрорайона, её эксплуатация стала невозможной в связи с разрастанием жилой застройки. Установка была отключена в 2018 году, однако в 2020 году она вновь заработала из-за обильных снегопадов, и от жителей близлежащих домов стали поступать жалобы на шум.

Станция начала работать в 2013 году. В 2015 году мэрия Новосибирска заключила договор об эксплуатации установки до конца 2016 года с ООО «Строй-Сервис», которому впоследствии был полностью передан объект, на сумму 141,28 млн руб. В мае 2017 года компания отсудила у муниципалитета 72 млн руб. за частичную неоплату контракта. При этом в 2016 году рентабельность установки ставилась под сомнение.

Отметим, что в представлении прокуратуры о демонтаже снегоплавильной станции также указывается на «неэффективность принимаемых мэрией мер по взысканию имеющейся задолженности по договорам аренды земельных участков перед мэрией».