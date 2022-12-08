В ходе заседания строительного комитета Заксобрания Новосибирской области депутаты сообщили о намерении способствовать возвращению в регион средств, украденных бывшими руководителями «СИБЭКО» во времена, когда компанией владел Михаил Абызов. Парламентарии намерены прибегнуть для этого к помощи депутатов Госдумы РФ от Новосибирской области.

Депутаты комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания региона 7 декабря обсудили вопрос сокращения платы за вывоз мусора для жителей города и области. Руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров напомнил, что с 1 декабря для всех жителей региона был установлен уменьшенный тариф на вывоз мусора. Дело в том, что при определении предельного единого тарифа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) департамент изъял экономически необоснованные расходы регионального оператора «Экология-Новосибирск» на транспортирование ТКО за период с 2019 по 2021 года.

«Считаю, что это победа департамента по тарифам и, в том числе нас, депутатов – потому что мы обратили внимание на неправомерно завышенный тариф на вывоз ТКО, который ранее региональный оператор «Экология-Новосибирск» сумел защитить в Московском УФАС, – констатировал депутат регионального Заксобрания Дмитрий Козловский. – Наш департамент год «бился» с Московским УФАС в арбитраже. Два года все жители платили завышенный тариф за вывоз мусора. После этого у нас возник вопрос – какой будет компенсация гражданам?».

Чтобы компенсировать гражданам высокую плату за вывоз мусора, уже с 1 декабря департамент по тарифам Новосибирской области установил уменьшенный на 13,77% тариф.

Напомним, с 1 декабря в регионе произошло увеличение тарифов на остальные услуги ЖКХ. На 9% выросли платы за электроэнергию, тепло. Пока в бюджете региона нет возможностей компенсировать гражданам рост расходов на эти услуги.

«Нужно реально оценивать возможность дотаций. Для этого нужно смотреть в бюджете области, уже принятом в первом чтении, откуда эти деньги можно забрать. Там, в основном, социальная направленность – на зарплаты бюджетникам, содержание детских садов и пр. Из бюджета развития тоже сложно взять деньги – это значит забрать их с новых поликлиник, школ. То есть мы пока не видим возможности компенсировать повышение остальных тарифов», – добавил депутат.

При этом, он напомнил, что ранее на комитете была оглашена «отличная идея» вернуть деньги, украденные прежним руководством «СИБЭКО» (конечным бенефициаром на тот момент являлся Михаил Абызов) из бюджета области, и направить их на нужды региона, например, на ремонт трубопроводов. Парламентарий напомнил, что факт воровства средств был подтвержден в суде, у виновных было конфисковано имущество, а вырученные от его продажи деньги были переданы в госбюджет. Депутаты комитета посчитали справедливым вариант, при котором «вывозимые чемоданами деньги» вернулись бы в регион. Парламентарии намерены бороться за это юридическими механизмами, а также прибегнуть к помощи депутатов Госдумы РФ от Новосибирской области.