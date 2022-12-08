В Иркутской области пройдет пикет против введения дифтарифов

В Братске пройдет пикет против введения дифференцированных тарифов на электроэнергию. Акцию согласовала городская администрация. Ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев призывал не «раскачивать лодку» из-за обсуждения введения раздельных тарифов.

Мэрия Братска согласовала 8 декабря пикет против введения дифтарифов в регионе. Он пройдет 11 декабря под обеспечением мер безопасности полицией. Молодежный парламент при Заксобрании Иркутской области высказался за введение моратория до 2028 года на дифференцированные тарифы. Об этом стало известно из ТГ-канала «Братчане».

Дифференцированные тарифы на электроэнергию устанавливают стоимость одной единицы энергоресурса в зависимости от общего объема потребления. Их уже ввели в Кемеровской области

Ранее утром 8 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев огласил позицию правительства региона по поводу введения дифференцированных тарифов на электроэнергию. По словам Кобзева, введение разных тарифов значительно отразится на частном секторе, который согревается при помощи электроприборов.

«Позиция правительства Иркутской области — увеличивать тариф можно только на процент инфляции», — рассказал Кобзев в своем ТГ-канале. Глава региона даст поручение правительству проработать вопрос и подключить к обсуждению разные слои населения, в том числе и депутатов Заксобрания.

«Сейчас введение дифтарифа не принесет ожидаемого результата в борьбе с майнингом, но есть риски увеличения платежей для населения и ухудшения экообстановки в связи с возможным переходом на печное отопление и использование угля», — прокомментировал Игорь Кобзев. В конце своего выступления глава региона попросил «спекулянтов» «не раскачивать лодку».

Напомним, что в Иркутской области с 2018 года существует движение «СТОП тариф», которое координирует общественность против «планов компании En+ по введению дифференцированных тарифов на электроэнергию». В организационную группу движения в том числе входят депутаты Заксобрания, генеральный директор «Облкоммунэнерго» Александр Анфиногенов, майнер и автор канала «Криптостолица» Юрий Дромашко, бывший советник губернатора Иркутской области (2016-2019 гг.) Сергей Шишкин.

En+ Group — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, управляющая активами в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности. Основатель — Олег Дерипаска. Одной из дочерних компаний является ПАО «Иркутскэнерго».

«СТОП тариф» настаивает на категорической несправедливости намерений En+ по отношению к жителям Прибайкалья и со всей ответственностью призывает земляков к проявлению решительности и солидарности в этом вопросе», — говорится на сайте движения.

По информации движения, его члены уже собирали 10 тысяч подписей против уравнивания цен на электричество между населением и бизнесом. В Иркутской области проводился митинг против повышения цен на электричество.

При этом в 3 декабря 2022 года в ряде таких федеральных СМИ, как Lenta.ru, «Известия» и «Эксперт», появились новости о поддержке населением введения разных тарифов в Иркутской области. Указанные СМИ ссылались на материал информагентства Irkutskmedia, где говорилось об открытии четырех пунктов сбора подписей за введение отдельного тарифа на электричество для криптовалютчиков. По мнению волонтеров, в регионе перебои с подачей электричества как раз из-за криптоферм.

Главой центра развития региональной политики с 2012 года является Илья Гращенков, ранее работавший руководителем пресс-службы правительства Московской̆ области, советником губернатора

6 декабря ВЦИОМ опубликовал исследование, проведенное по заказу фонда «Центр развития региональной политики», об отношении иркутян к введению дифференцированных тарифов на электроэнергию. В исследовании говорится, что 69% знающих о майнинге жителей региона считают, что в перебоях с электричеством виноваты криптофермы. 53% жителей Иркутской области поддерживает введение дифтарифов для борьбы с майнингом.

Ранее в 2021 году Игорь Кобзев просил федеральное правительство признать майнинг криптовалюты видом предпринимательства, урегулировать сферу и увеличить тариф на электричество для этого вида деятельности. В этом же году потребление электроэнергии повысилось на 159% по сравнению с 2020 годом из-за увеличения количества криптовалютных ферм. Из-за запрета майнига в Китае компании перебазировались в соседнюю Иркутскую область.

Напомним, что согласно исследованию «РИА Рейтинг», в Иркутской области повысилось производство электроэнергии за счет ГЭС.