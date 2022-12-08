Получите проценты по вкладам на следующий день после размещения

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22:10
Мэр назвал ответственных за работу снегоплавильной станции в жилом микрорайоне Новосибирска
20:22
«Деньги вывозили чемоданами»: депутаты новосибирского Заксобрания намерены вернуть в регион средства, украденные бывшим руководством «СИБЭКО»
19:21
Новосибирские бренды одежды могут появиться в крупных городских торговых центрах
18:08
В Иркутской области пройдет пикет против введения дифтарифов
18:03
Открытие станции метро «Спортивная» в Новосибирске могут перенести на следующий год
17:14
Мусорный полигон в Новосибирске рекультивируют по нацпроекту
17:10
Компания «Сибагро» восстановила 400-метровый спортзал в Новосибирском районе
16:11
Анатолий Локоть рассказал, что изменится в городской администрации после отстранения вице-мэра Скатова
14:12
Ещё два населённых пункта догазифицировали в Новосибирской области
13:03
Новосибирские фермеры перешли на отечественные семена
12:05
В Красноярском крае из-за роста заболеваемости ввели карантин в школах
10:48
В Новосибирске повысят стоимость проезда на муниципальном транспорте
10:25
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки коммунальной аварии в Новосибирске
22:00
В правительстве Новосибирской области назвали число беженцев из Херсона и Херсонской области, претендующих на соцподдержку
21:08
В новом новосибирском ЛДС в обход санкций установили хоккейные борта мирового класса
19:43
Алтайская сеть «Грильница» вернула себе заведение в Новосибирске
18:41
Мэр Новосибирска наградил городские ТОСы за помощь мобилизованным
Управляющий партнер группы «Финансы»
На какие основные «серые» схемы обращает внимание налоговая?
Основатель новосибирского агентства недвижимости LOKS
Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска в «мобилизационном» состоянии
В 2015 – 2022 генеральный директор ООО «Телевизионная станция «Мир»
Ближайшее будущее телевидения: посмотрим на Восток
Собственник и руководитель компании «Фермер-центр франчайзинг», автор ТГ-канала "Ритейл будущего"