Спрос на простые полисы каско для машин с пробегом вырос с января в 5 раз

Аналитики «Росгосстраха» отмечают существенный рост спроса на полисы добровольного автострахования с неполным покрытием, предназначенные в первую очередь для покупателей подержанных машин.

«По динамике продаж полисов «Каско. Простые правила» мы наглядно убедились в востребованности продуктов с ограниченным покрытием для владельцев подержанных машин — можно сказать, что они последовательно росли от месяца к месяцу, — говорит руководитель блока партнерского бизнеса «Росгосстраха» Дарья Евдокимова. — Мы видим, что даже те автомобилисты, которые не готовы платить за полный полис каско, тоже сегодня хотят иметь надежную страховую защиту, поскольку понимают, что в условиях дефицита запчастей даже незначительное происшествие может привести к серьезным затратам на ремонт».

В минувшем ноябре количество реализованных партнерами страховщика полисов «Каско. Простые правила» превысило показатели январских продаж в 5,4 раза. В компании склонны объяснять такую динамику точным попаданием в тренды рынка: увеличение продаж автомобилей с пробегом в салонах автодилеров, растущую заинтересованность автомобилистов в страховой защите на фоне дефицита запчастей, а также потребность в сервисных услугах, дополняющих основное предложение по страхованию.

«Наша компания планирует и дальше совершенствовать линейку «коробочных» продуктов для автомобилистов. В частности, для более полного удовлетворения потребностей клиентов и расширения доли «Росгосстраха» в сегменте подержанных автомобилей, мы намерены уже в декабре предложить дополнительные варианты продукта «Каско. Простые правила» с лимитом ответственности в 2 млн и 2,5 млн рублей», — уточнил ответственный за работу с автодилерами в регионах Анатолий Харлампиев.

С учетом этих тенденций «Росгосстрах» будет дальше строить свою работу с партнерами из автобизнеса.