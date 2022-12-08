Компания «Сибагро» восстановила 400х-т метровый спортзал в Новосибирском районе

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В Красноярском крае из-за роста заболеваемости ввели карантин в школах
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В Новосибирске повысят стоимость проезда на муниципальном транспорте
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки коммунальной аварии в Новосибирске
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В правительстве Новосибирской области назвали число беженцев из Херсона и Херсонской области, претендующих на соцподдержку
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В новом новосибирском ЛДС в обход санкций установили хоккейные борта мирового класса
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Студенты НГТУ встретились с экспертами международной конференции AI Journey
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В Новосибирской области 319 стартапов получило господдержку
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Новый ЛДС в Новосибирске оперативно подключили к электричеству благодаря импортозамещению
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Третьи сутки в холоде: СГК объяснила вновь затянувшуюся подачу тепла в левобережье Новосибирска
Управляющий партнер группы «Финансы»
Основатель новосибирского агентства недвижимости LOKS
В 2015 – 2022 генеральный директор ООО «Телевизионная станция «Мир»
Собственник и руководитель компании «Фермер-центр франчайзинг», автор ТГ-канала "Ритейл будущего"
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