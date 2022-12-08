Спрос на системы видеонаблюдения среди застройщиков Новосибирска вырос втрое

Федор Туров
 
МТС зафиксировала более чем трехкратный рост спроса на системы видеонаблюдения
Фото предоставлено МТС

Компания МТС зафиксировала более чем трехкратный рост спроса на системы видеонаблюдения среди предприятий Новосибирска за три квартала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами стали застройщики и управляющие компании Новосибирской области.

На долю компаний из сферы строительства и недвижимости пришлось 30 процентов от общего количества обращений. Цифровые камеры видеонаблюдения МТС устанавливают для мониторинга пространства внутри дома и по периметру, и передачи на сервер информации со всех жилых или строящихся объектов компании, где установлены приборы, круглосуточно.

Еще 22 процента от общего количества устройств установили компании в сфере торговли. Цифровое решение позволяет им подсчитать количество посетителей и составить карты перемещения людей по торговым залам. А в случае несанкционированных действий – оперативно выявить правонарушителей, и, таким образом, обеспечить безопасность и комфорт покупателей и продавцов.

Третье место – у промышленных предприятий Новосибирска, более 14 процентов. В данной сфере видеокамеры нацелены на контроль служебных помещений и производственных процессов, соблюдение санитарных норм, поведение рабочего персонала и своевременно предотвращать возможные нарушения и аварии, разбирать спорные ситуации.

Спрос на системы видеонаблюдения среди застройщиков Новосибирска вырос втрое - Фотография
Спрос на системы видеонаблюдения среди застройщиков Новосибирска вырос втрое

«Использование цифровых систем видеонаблюдения в сфере недвижимости стало трендом этого года в Новосибирске – девелоперы обращались к нам в 1,5 раза чаще по сравнению с прошлым годом, – отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Рост интереса связан с желанием застройщиков повысить рейтинг сдаваемых объектов и с растущим спросом на современное, а значит безопасное и комфортное жилье».

Он привел в пример один из новых ЖК на улице Кирова, где компания установила 60 IP-камер, которые ведут круглосуточный мониторинг внутри и в окрестностях 25 этажного дома, обеспечивая безопасность жильцов и, в том числе, детей, которые самостоятельно выходят гулять во двор.

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