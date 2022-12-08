Компания МТС зафиксировала более чем трехкратный рост спроса на системы видеонаблюдения среди предприятий Новосибирска за три квартала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами стали застройщики и управляющие компании Новосибирской области.

На долю компаний из сферы строительства и недвижимости пришлось 30 процентов от общего количества обращений. Цифровые камеры видеонаблюдения МТС устанавливают для мониторинга пространства внутри дома и по периметру, и передачи на сервер информации со всех жилых или строящихся объектов компании, где установлены приборы, круглосуточно.

Еще 22 процента от общего количества устройств установили компании в сфере торговли. Цифровое решение позволяет им подсчитать количество посетителей и составить карты перемещения людей по торговым залам. А в случае несанкционированных действий – оперативно выявить правонарушителей, и, таким образом, обеспечить безопасность и комфорт покупателей и продавцов.

Третье место – у промышленных предприятий Новосибирска, более 14 процентов. В данной сфере видеокамеры нацелены на контроль служебных помещений и производственных процессов, соблюдение санитарных норм, поведение рабочего персонала и своевременно предотвращать возможные нарушения и аварии, разбирать спорные ситуации.

«Использование цифровых систем видеонаблюдения в сфере недвижимости стало трендом этого года в Новосибирске – девелоперы обращались к нам в 1,5 раза чаще по сравнению с прошлым годом, – отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Рост интереса связан с желанием застройщиков повысить рейтинг сдаваемых объектов и с растущим спросом на современное, а значит безопасное и комфортное жилье».

Он привел в пример один из новых ЖК на улице Кирова, где компания установила 60 IP-камер, которые ведут круглосуточный мониторинг внутри и в окрестностях 25 этажного дома, обеспечивая безопасность жильцов и, в том числе, детей, которые самостоятельно выходят гулять во двор.