Ещё два населённых пункта догазифицировали в Новосибирской области

В село Козиха и деревню Берёзовка Ордынского района Новосибирской области пустили природный газ. По программе догазификации ресурс смогут подключить более 300 домов и две котельные.

Мероприятия прошли в рамках программы газификации регионов ПАО «Газпром», а также за счёт областного софинансирования госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утверждённой правительства региона.

По программе газификации регионов в 2022 году в Ордынском районе был построен межпоселковый газопровод протяжённостью 15,2 км, а благодаря областному софинансированию внутренние газопроводы появились в населённых пунктах. Кроме того, в рамках региональной программы в муниципальных образованиях установили четыре пункта редуцирования газа.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов на мероприятиях в день пуска газа в населённых пунктах 7 декабря, в которых также приняли участие представители администрации Ордынского района и ООО «Газпром распределение Томск», в селе Козиха к ресурсу смогут подключиться 200 домов и одна котельная, а в деревне Берёзовка – 117 домов и также одна котельная.

Газифицированные Козиха и Берёзовка войдут в программу догазификации региона, в рамках которой также предстоит обеспечить топливом 7 240 домовладений в уже газифицированных 15 населённых пунктах, а также порядка 60 тыс. домовладений по всей Новосибирской области.

В Новосибирской области действуют меры поддержки жителей для упрощения процедуры газификации жилья: гражданам из льготных категорий полагается компенсация на установку газового оборудования, а всем остальным – субсидия на компенсацию части процентной ставки по кредитам на газификацию.

В ближайшее время в регионе планируется начать газификацию в южном направлении и построить внутрипоселковые сети в 33 населённых пунктах десяти районов, перевести на газ 178 котельных. В результате выполнения соответствующей программы возможность подключиться к сетевому природному газу получат более 31,3 тыс. домовладений.

Ранее сообщалось о том, что власти Новосибирской области увеличили объём господдержки на догазификацию региона.