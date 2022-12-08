Новосибирские фермеры перешли на отечественные семена

До 100% новосибирских семян отдельных культур используют во время весенне-полевых работ 2023 года в Новосибирской области. Аграрии региона начали подготовку к сезону.

Стартовала подготовка к весенне-полевым работам 2023 года. Сельхозпроизводителям Новосибирской области требуется около 312 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур. На данный момент закуплено на 3% больше от потребности — 320 тысяч тонн. На пригодность проверено более половины семян, из них 90% кондиционны. Семена сельскохозяйственных культур в регионе используются в основном российской, а в значительной мере – новосибирской селекции.

«Семенами зерновых и зернобобовых культур отечественной селекции Новосибирская область обеспечивает себя в среднем на 85%, по отдельным видам культур – на 100%. С масличными ситуация еще оптимистичнее – семян российской селекции используется 99%. При этом, основную долю посевных площадей занимают у нас обычно не просто отечественные, а новосибирские сорта, им отдают предпочтение многие семеноводческие предприятия и сельхозпроизводители. Такие сорта, как Новосибирская-41, показывают высочайшую урожайность – на уровне лучших зарубежных аналогов», – рассказал заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Его слова приводит правительственная пресс-служба.

Сейчас в регионе 19 собственных семеноводческих хозяйств, они готовы обеспечить фермеров 25 тысячами семян высших репродукций. Ученые области уже адаптировали культуры к агроклиматическим условиям Сибири.

Приобретение фермерами оригинальных и элитных семян поддерживается государством: в регионе действуют меры государственной поддержки по возмещению затрат на семена. В 2022 году на эти цели перечислено 96,5 млн рублей, в том числе 24,6 млн рублей из областного бюджета и 71,9 млн рублей – из федерального.

Всего на начало декабря сельхозтоваропроизводителям по утвержденной правительством региона госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» перечислено 4,27 млрд рублей по различным направлениям поддержки, из них 3,2 млрд рублей – средства областного бюджета. До конца конца года будет перечислено еще 400 млн рублей.