Сокращение дефицита, социальная направленность, обеспеченность исполнения всех муниципальных программ, а также рост роли межбюджетных трансфертов – депутаты Новосибирска приняли в первом чтении проект бюджета города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. На что в первую очередь будут направлены средства городской казны и, наоборот, по каким отраслям предстоит искать дополнительное финансирование – в материале «Континента Сибирь».

В следующем, 2023 году, бюджет Новосибирска позволит обеспечить «функционирование городского хозяйства и выполнение всех социальных обязательств перед горожанами», – заявили в мэрии города во время очередной сессии Совета депутатов Новосибирска, где народным избранникам предстояло одобрить городской бюджет в первом чтении.

По информации начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александра Веселкова, в 2023 году доходы бюджета города составят 75,4 млрд рублей, а расходы 76,2 млрд рублей.

Дефицит бюджета планируется сократить: в 2023 он составит 800 млн. рублей, в 2024 году — 500 млн рублей. При этом уже в 2025 году, согласно планам, бюджет Новосибирска должен стать бездефицитным.

Доля собственных доходов в городском бюджете в 2023 году составит 44% — это более 33 млрд рублей. Остальная часть бюджета будет представлена трансфертами из федерального и областного бюджетов.

«К позитивным аспектам представленного проекта бюджета города следует отнести рост собственных доходов, отмечаемый в течение всего среднесрочного периода. Как положительный фактор, влияющий на прогнозируемый объем собственных доходов, следует отметить планируемые дополнительные поступления в результате сокращения задолженности по отдельным видам налоговых доходов», – сообщил председатель Контрольно-счетной палаты Новосибирска Геннадий Шилохвостов.

При этом участники сессии отметили необходимость дальнейшего повышения самостоятельности бюджета Новосибирска в виде роста собственных доходов за счет продолжения перераспределения налогов в пользу городской казны.

Стоит отметить, что, как и ранее, в будущем году бюджет города продолжит сохранять социальную направленность. Расходы всех отраслей соцсферы запланированы в объеме 48,4 млрд рублей, что составит 63,5% от общего объема расходов. Больше всего средств традиционно получит отрасль образования – около 40,8 млрд рублей.

Общие расходы всех отраслей городского хозяйства в наступающем году составят 27,8 млрд рублей – это 36,5% от общего объема расходной части бюджета города. А расходы капитального характера – 8,5 млрд рублей, из них большая часть – около 7,5 млрд рублей – будут обеспечиваться за счет межбюджетных трансфертов, областных и федеральных.

Одним из слабых мест будущего бюджета Новосибирска участники сессии назвали расходы на городской общественный транспорт. Напомним, что в следующем году на муниципальные контракты планируется перевести 43 маршрута. Ранее на финансирование реформы общественного транспорта предполагалось направить более 6 млрд рублей – из них 2 млрд рублей должны были возмещены за счет тарифа, а остальные быть предусмотрены в бюджете.

Однако, как сообщили в мэрии, вопрос финансирования сферы общественного транспорта решен пока лишь «частично». На сегодняшний день только ведутся переговоры по вопросу увеличения денежных средств, выделяемых из вышестоящего бюджета – в том числе на покупку новых трамваев, в которых нуждается Новосибирск.

Достижением в департаменте финансов и налоговой политики мэрии назвали отраженный в проекте бюджета рост финансирования основных муниципальных программ. На их реализацию в 2023 году направят 65,2 млрд рублей, что почти на 3,8 млрд рублей превышает уточненный показатель 2022 года. Также город продолжит участие в национальных и региональных проектах, на реализацию которых в бюджете запланированы 6,7 млрд рублей.

Как сообщил председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский, почти до середины декабря будут вноситься поправки в проект бюджета муниципалитета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

«Отмечу, что все постоянные комиссии согласились с концепцией и основными положениями проекта решения, а именно — с основными характеристиками бюджета города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Поэтому мы рекомендуем внести проект для рассмотрения на сессии в первом чтении… Напоминаю, на комиссии мы предложили установить дату внесения поправок к проекту решения о бюджете города не позднее 14 декабря», – подчеркнул Кирилл Покровский.

Таким образом, к следующей сессии горсовета, когда предстоит рассмотреть проект бюджета во втором чтении, он может пополниться корректировками как в доходной, так и расходной частях. Кроме того, могут быть приняты решения о возможностях дополнительного привлечения средств областного бюджета.