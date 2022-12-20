«Компания года / Персона года — 2022». Ритейл: сохранить статус и получить новые возможности

Уход крупных международных брендов, поиск альтернативных локальных поставщиков, проверки со стороны государства, выстраивание новых логистических цепочек – со всеми этими факторами столкнулась в 2022-ом году сфера ритейла. Однако даже в этих обстоятельствах отдельные участники рынка смогли усилить свои позиции.

Среди критериев выбора «Компании года» по версии «Континента Сибирь» — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

«Компания года»

Главной сделкой на рынке сибирского ритейла стала покупка группой X5 мажоритарного пакета акций иркутской сети «Слата» и красноярской «Красный Яр». Информация о том, что эти сети могут быть проданы федеральным торговым сетям, муссировалась на рынке уже не первый год, однако каждый раз решительно опровергались.

Более того, «Красный Яр» и «Слата» не просто сохранили независимость от федеральных компаний, но и объединились в начале мая 2021 года в так называемый «Восточный союз». В него вошла также хабаровская сеть «Самбери», а позднее еще один красноярский ритейлер «Командор». На пост главы альянса ритейлеры позвали ни много ни мало экс-главу сети «Магнит» Ольгу Наумову, что подчеркивало серьезность намерений по отстаиванию своих позиций. Объединение было призвано «использовать в интересах своих покупателей эффект масштаба» и более эффективно конкурировать с другими сетями, в том числе федеральными.

Тем не менее, несмотря на создание альянса, «Слата» и «Красный Яр» все-таки решили войти в состав Х5, однако смогли сделать это на приемлемых для себя условиях. Здесь уместно провести аналогию с телеком-рынком и покупками, который осуществлял холдинг на протяжении последних лет, в частности сделку с «Новотелекомом». После появления первой информации о ней многие считали, что речь пойдет о присоединении «Новотелекома» к местному филиалу «ЭР-Телекома», о переходе на материнский бренд «Дом.ру», о кадровых сокращениях. Однако основатель «Новотелекома» Олег Игнатенко на момент совершения сделки заверял «Континенту Сибирь» , что все будет наоборот – оператор сохранит свой бренд, свою команду и, более того, присоединит к себе местный филиал головного «ЭР-Телекома». На тот момент в практике телеком-отрасли не встречались такого рода сделки, поэтому в реализуемость подобного гибкого сценария для «Новотелекома» верилось с трудом. Однако по факту все произошло именно так, и ситуация пока принципиально не изменилась по сей день.

Точно также произошло в случае со «Слатой» и «Красным Яром». Обе сети продолжили работу под своими брендами с сохранением операционных процессов. Таким образом, сети вошли в Х5 по совсем иной схеме. «Раньше все M&A сделки на рынке подразумевали либо покупку целиком торговой сети с присоединением к головной компании в короткие сроки, либо приобретение прав аренды объектов. Здесь структура сделки совсем другая – декларируется сохранение операционных процессов и брендов. Это пример для всего рынка, который подвигнет многих региональных операторов пойти по такому же пути», – считает основатель сибирских торговых сетей «Низкоцен», «Победа», «SPAR Омск» Виктор Шкуренко .

Таким образом, Х5 нашла наиболее грамотный способ усилить свои позиции на сибирском рынке через партнёрство с региональными лидерами. «Мы будем опираться на их компетенции в регионе, а партнеры смогут использовать возможности нашей закупки, логистики, работы с данными и других практик Х5», – отметил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. В результате Х5 становится «Компанией года» на рынке ритейла в 2022 году по версии «Континента Сибирь».

«Персона года»

«Персоной года» по версии «Континента Сибирь» становится Анжела Рябова. Прежде, чем прийти на рынок ритейла она имела большой предпринимательский опыт. В 2000-х она создала, успешно развила и продала компанию «Позывной» – одну из ведущих сетей салонов мобильной связи в Восточной Сибири. После этого занимала позицию федерального директора «Цифрограда», а также была со-основателем и исполнительным директором компании «Заодно» (в последствии бренд HomeMarket).

Путь Анжелы Рябовой в ритейле начался с красноярской сети «Красный Яр» (помимо одноименных магазинов также развивает дискаунтеры «Батон»). За время ее работы «Красный Яр» помимо запуска новых магазинов также договорился о партнёрстве с иркутской сетью «Слата», что позднее вылилось в формирование так называемого «Восточного союза», объединяющего сети «Красный Яр», «Батон», «Слата», «ХлебСоль», «Самбери». А уже осенью 2022 года, как было сказано выше, «Красный Яр» и «Слата» вошли в состав группы Х5, но сохранили свои бренды, команду, управленческие процессы, но получили возможность снижать издержки на закупках. То, что ритейлерам удалось пролоббировать именно такой вариант, можно считать заслугой их топ-менеджмента и акционеров. Анжела Рябова к слову, является также и миноритарным соучредителем «Красного Яра».

Однако еще более значимым событием стал переход Анжелы Рябовой на пост директора формата «дискаунтер» федеральной сети «Магнит». Об этом стало известно 14 ноября. Таким образом, Анжела Рябова сможет применить опыт дискаунтеров «Батон» уже на федеральном уровне. И это новый вызов, учитывая, что в конкурирующей с «Магнитом» компании Х5 самым активным образом развивают формат «Чижик», а руководит этим дивизионом Илья Якубсон, компетенции которого оцениваются участниками рынка достаточно высоко.

Таким образом, Анжела Рябова становится «Персоной года» в сфере ритейла Сибири.

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «Континент Сибирь» проводил голосование на своем сайте. Первое место заняла красноярская ГК «Командор», с минимальным отставанием от которой (в 33 голоса) следует красноярская ГК «Красный Яр».

Кто из ритейлеров продуктов питания, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2022»? «Командор» (включая «Хороший») (34%)

«Красный Яр» (включая «Батон») (34%)

«ЛАМА» (SPAR, «Хороший Выбор», «Первоцен») (25%)

«Ярче!» (2%)

«Лента» (1%)

«Магнит» (1%)

«Светофор» (0%)

«Добрянка» и «Бахетле» (0%)

Х5 Group («Пятерочка») (0%)

Metro Cash&Carry (включая «Фасоль») (0%)

«Быстроном» (0%)

«Бегемаг» (0%)

«Мария-Ра» (0%)

Другая компания (указать в комментариях) (0%)

«Ашан» (0%)

«Окей» (0%)

«Монетка» (0%)

«Слата» (включая «ХлебСоль») (0%)

ТД Шкуренко («Низкоцен», «Победа») (0%)

«Продсиб» (0%)

«Фермер-Центр» (0%)

«Аникс» (0%)

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Компания года в сфере ритейла — 2022 — Х5.

Персона года в сфере ритейла — 2022 — Анжела Рябова.

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