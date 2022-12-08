Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки коммунальной аварии в Новосибирске

Алёна Золотова
 
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки коммунальной аварии в Новосибирске
Фото СУ СК РФ по Новосибирской области

Спустя почти 2 недели жители Дзержинского района Новосибирска до сих пор не получили горячую воду и отопление. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки прорыва теплотрассы.

Напомним, что 28 ноября в результате коммунальной аварии на перекрёстке улиц Королёва и Промышленной 14 тысяч человек осталось без отопления в 30-ти градусный мороз. 

«В настоящее время  жители Новосибирска продолжают жаловаться на отсутствие отопления и горячей воды», — говорится в сообщении ведомства.

Уже организована доследственная проверка. С докладом о результате проверочных мероприятий представит и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Виталий Зарипов.

Напомним, что жители Ленинского района Новосибирска до сих пор не получили отопление и горячую воду после аварии в начале недели. 

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