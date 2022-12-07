В новом новосибирском ЛДС в обход санкций установили хоккейные борта мирового класса

На арене строящегося ЛДС в Новосибирске смонтировали современные амортизирующие хоккейные борта финского производства. По словам главы минстроя региона Алексея Колмакова, для доставки такого оборудования в условиях санкций были разработаны специальные логистические цепочки.

Установленные хоккейные борта изготовлены финской фирмой ICEPRO, которая считается мировым лидером по производству спортивного оборудования в соответствии с актуальным регламентом международных хоккейных организаций.

Оборудование позволит проводить в ЛДС соревнования самого высокого класса, подчеркнули в правительстве региона. По словам министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, для его доставки были разработаны, по сути, чрезвычайные логистические цепочки.

«Получить новое уникальное оборудование вопреки санкциям удалось благодаря своевременному выстраиванию новых логистических маршрутов совместными усилиями областных властей, подрядных организаций, транспортно-логистических компаний. Проведена огромная работа, результат которой в самом скором времени смогут оценить спортсмены, болельщики и все жители Новосибирской области», – приводят в областном правительстве слова Алексея Колмакова.

Новое оборудование установлено на тренировочной арене, работы выполнила монтажная бригада из Санкт-Петербурга. В ближайшее время планируется нанести на поле разметку высокотехнологичной износоустойчивой краской канадского производства, эти обязанности возложены на эксплуатирующую организацию – ГКУ «Арена».

Аналогичные современные борта также установят на основной арене.

Кроме того, на площадку строительства удалось закупить и доставить ледозаливочные машины немецкого производства фирмы ICEBEAR electric GmbH.

Помимо этого, по проекту для основного хоккейного корта были закуплены и смонтированы борта Superline, которые позволят трансформировать арену под неледовые мероприятия в течение нескольких часов. Они подразумевают три разных размера — 60х26, 60х28 и 60х30. После преобразования зал сможет вмещать более 12,5 тыс. зрителей.

На тренировочной арене смонтируют борта Westline, которые также могут трансформироваться в зависимости от формата проводимых мероприятий. Они оснащены высококачественным прозрачным акриловым остеклением, упрочнённым с обеих сторон. Подобное оборудование установлено на ЛДС «Сибирь».

Ранее также сообщалось о том, что благодаря приобретению отечественного оборудования новый ЛДС смогли своевременно подключить к электроснабжению.