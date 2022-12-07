Филиал «Росгосстраха» в Новосибирской области выплатил первую часть страхового возмещения маме семилетней девочки, погибшей при опрокидывании пассажирского автобуса в Татарске. При этом компания предотвратила попытку юридических посредников ввести в заблуждение семью погибшей и получить пятую часть выплаты. Полная страховая сумма родным девочки, а также компенсация на погребение будут выплачены в установленный законом срок.

Трагедия произошла 8 ноября: пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту Татарск—Рождественка, съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В этот момент в салоне находились 14 пассажиров и водитель. В результате ДТП несколько пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести; семилетний ребенок, к сожалению, погиб.

Гражданская ответственность перевозчика была застрахована в «Росгосстрахе». Компания готовилась выплатить страховое возмещение в соответствии с Законом об обязательном страховании ответственности перевозчиков пассажиров и ожидала обращения от пострадавших.

Как рассказали в Новосибирском филиале «Росгосстраха», первым после трагического ДТП в компанию поступил пакет документов на страховую выплату за погибшего ребенка. В соответствии с Законом об ОСГОПП, родственникам полагается страховая выплата в размере 2 млн рублей и деньги на погребение — до 25 тыс. рублей. Присланные документы были в полном порядке, но сотрудников компании насторожил тот факт, что за выплатой обращается не мама ребенка, а посредник — по выданной доверенности.

Внешне все было по закону, но на всякий случай сотрудники Регионального центра урегулирования убытков в Новосибирске обратились к коллегам в агентский центр «Росгосстраха» в Татарске с просьбой переговорить с матерью погибшей. Тут и выяснилось, что на нее вышли неизвестные ей ранее люди и пообещали свое содействие по получению денег от страховой компании. Взамен, по ее словам, попросили оформить на них доверенность и подписать договор, в котором услуги по его сопровождению оцениваются в 20%. Убитая горем женщина, недавно похоронившая дочь, спорить не стала и подписала все документы.

Сотрудники «Росгосстраха» рассказали маме погибшего ребенка, что проблем с выплатой страхового возмещения нет: чтобы получить выплаты, законные представители погибшего пассажира должны обратиться с заявлением в ближайший офис «Росгосстраха» и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка, документ от перевозчика о произошедшем событии, свидетельство о смерти, а также реквизиты банковского счета.

Узнав об этом, женщина тут же пошла к нотариусу и отозвала выданную ей доверенность, затем написала заявления в «Росгосстрах» — на предварительную выплату и выплату страхового возмещения. Компания в установленные законом сроки осуществила предварительную выплату. Оставшаяся часть суммы страхового возмещения будет выплачена по истечении 30 дней от даты получения страховщиком полного пакета документов — в соответствии с ФЗ №67 «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью имуществу пассажиров». Погребением ребенка занималась компания-перевозчик, после предоставления документов «Росгосстрах» выплатил ей возмещение — 25 тыс. рублей.

Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу действует с 1 января 2013 года и обязателен для компаний-перевозчиков. В первую очередь, закон защищает права пассажиров. Конечно, выплата не возместит маме горечь утраты ребенка. Но и отдавать причитающиеся ей по закону деньги неизвестным посредникам тоже не стоит: в «Росгосстрахе» вовремя успели пресечь действия неизвестных «доброжелателей.

Сотрудники «Росгосстраха» напомнили, что по-прежнему ожидают документы от получивших травмы пассажиров этого рейса. Размер выплаты страхового возмещения рассчитывается в процентах от страховой суммы в соответствии с нормативами, утвержденными Постановлением Правительства РФ №1164, и зависит от характера, степени повреждения и локализации травмы. Например, за перелом бедра положена выплата от 80 до 300 тысяч рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тысяч рублей в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. При этом минимальная травма – ушибы или ссадины — оценивается в 1 тыс. рублей. В случае, если за полученные потерпевшим лицом травмы разного характера и локализации предусмотрена выплата несколькими статьями нормативов, общий размер страхового возмещения определяется путем их суммирования.