Алтайская сеть «Грильница» вернула себе заведение в Новосибирске

Заведение общественного питания в Октябрьском районе Новосибирска на улице Бориса Богаткова вернулось к работе под брендом «Грильница». Напомним, что в июне 2022 года ресторан поменял вывеску на 7meals после того, как франчайзинговый партнер алтайской сети решил продолжить развиваться самостоятельно.

Напомним, что алтайская сеть «Грильница» вышла в Новосибирск в 2019 году. На сегодня у нее в городе 10 заведений. В июне 2022 года стало известно, что один из ресторанов «Грильницы» поменял вывеску на 7meals и стал развиваться самостоятельно. Под этом брендом также стали работать точки в Горно-Алтайске и Искитиме.

Как отмечали в «Грильнице», по условиям договора франчайзи в случае выхода из сети должен заблаговременно уведомить о своем решении, прекратить любое использование результатов интеллектуальной собственности, бизнес-модели и секретов производства, возвратить правообладателю все материалы, на которых содержится такая информация, привести помещение в соответствие с условиями договора. Кроме того, в «Грильнице» указывали на то, что договора с партнером содержат оговорку о неконкуренции, согласно которой франчайзи в случае выхода из сети обязуется не конкурировать с сетью, не создавать аналогичные предприятия и не оказывать содействие в создании таких предприятий в течении 3 лет после выхода.

В «Грильнице» подали исковое заявление в суд против бывшего партнера, а также обращались в ФАС и к экспертам Центра пищевых технологий для проведения сравнительной оценки блюд, приготовленных в ресторанах «Грильница» и 7meals.

По данным 2ГИС, в настоящее время заведения под брендом 7meals в Новосибирской области уже не работают. На сайте сети среди действующих локаций фигурирует только Горно-Алтайск.

В «Грильнице» подтвердили эту информацию. «Ресторан 7meals в городе Новосибирске, проработав под новой вывеской около 4 месяцев, был закрыт самим партнером. Та же участь постигла и ресторан в городе Искитиме, – отметили в «Грильнице». – Правообладатель дал второй шанс новосибирскому ресторану, который после своего закрытия был куплен действующим партнером сети. «Грильница» вернулась на прежнее место». По данным 2ГИС, на улице Бориса Богаткова действительно теперь работает «Грильница», а не 7meals.

В сети также отметили, что не отказались от идеи запуска ресторанов в Горно-Алтайске. Там в ближайшее время откроется новый ресторан сети, который сейчас находится в стадии проектирования. Локациями в Искитиме, по данным сети, также активно интересуются действующие партнеры «Грильницы».

Напомним, что случаи выхода отдельных заведений из франчайзинговых сетей нередки для Сибири. Так, бывшие новосибирские кофейни федеральной сети Pravda Coffee уже 4 года развиваются под брендом Siberian Story. В 2017 году из сети New York Pizza отделились пять ресторанов, один из которых работал на пересечении Красного проспекта и Фрунзе. В настоящий момент это заведение уже не функционирует.

Ранее о своем опыте судебных тяжб с бывшим франчайзи в авторской колонке рассказывал основатель федеральных сетей Cheburek.me, Laserlove Александр Долгов. Стороны дошли до Верховного суда, который в итоге встал на сторону новосибирской сети, а не бывшего партнера.