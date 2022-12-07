6-7 декабря в Новосибирске проходит пилотный Межрегиональный форум новых технологий в материалах и производстве для швейной промышленности. Что такое «умная одежда», кто ее разрабатывает, в чем ее особенности, и какие бизнес-перспективы есть у этого сегмента рынка – в материале «Континента Сибирь».

Высокие технологии, гаджеты, «умные вещи» – эти термины редко связывают с продукцией швейной промышленности. Но технологии не стоят на месте, и вот уже «умная одежда» переходит из разряда лабораторных диковин в категорию массового ритейла. Развитие технологий в этой области проходит в основном по двум направлениям: производство «умного текстиля» (ткани, обладающей специфическими свойствами) и электронных датчиков, которые превращают «пассивную умную одежду» в «активную». Последняя используется в основном для производства различной экипировки – пожарной, спортивной, военной и так далее.

Этот рынок ежегодно растет на 30% и по прогнозам в 2028 году его объем составит около $15 млрд. Россия не остается в стороне от этого процесса, хотя пока и не вошла в число его «локомотивов». Однако на форуме был оглашен ряд факторов, которые создают дополнительные «окна возможностей» именно для отечественных разработчиков и производителей. Ряд из них возник благодаря непростой внешнеполитической ситуации, в которой оказалась страна, подтверждая тезис о том, что кризис – это не только проблемы, но и возможности. Из-за санкций из России ушел ряд крупных брендов производителей одежды и материалов, занимавших в совокупности четверть нашего рынка и сейчас встает вопрос о том, кто займет их место. Если в масс-маркете российские производители еще долго не смогут конкурировать на равных с азиатскими конкурентами, то в отношении нишевой одежды (где в первую очередь и востребованы «умные» технологии) за рынок вполне можно побороться.

Спецоперация (СВО) резко повысила спрос на разного рода экипировку. По словам ее производителей, с начала СВО объемы выпускаемой продукции выросли в разы, но они все равно не в состоянии пока удовлетворить возникший спрос. В том числе, из-за нехватки на рынке целого ряда «умных» материалов и комплектующих российского производства.

Еще одна важная тема, которая поднималась на форуме – существующие механизмы и структуры, которые помогут нашим разработчикам и стартаперам упростить путь от лаборатории до производственной линии. Прежде всего, это разнообразные формы государственной поддержки, такие как участие в программе Национальной технологической инициативы (НТИ), что предполагает достаточно серьезную финансовую поддержку. О том, как попасть в программу и работать в ее рамках, достаточно подробно рассказала помощник губернатора Новосибирской области Марина Ананич.

Другая структура, оказывающая помощь разработчикам – «ОПОРА РОССИИ». Ее преимуществом перед НТИ можно считать то, что на этой площадке уже реализуются проекты в области легкой промышленности, такие, как стартап Елены Скулиной и Ильи Гнатуша «Перчатки с подогревом». Подогрев осуществляется с помощью прилагаемого к перчаткам аккумулятора, который может работать до восьми часов и, по заверению разработчиков, по своим параметрам даже превосходит отдельные китайские аналоги.

Еще одним союзником разработчиков и производителей инновационного продукта в данной области выступает созданная в конце сентября этого года Межрегиональная ассоциация легкой промышленности «Мода. Технологии. Ритейл», выступившая организатором этого форума. «Мы считаем, что наша ассоциация может стать мощным инструментом по выводу инновационной продукции на рынок, для этого мы стремимся охватить своей работой производственные цепочки на всем протяжении, от лаборатории до магазина. И сделать таким образом сотрудничество всех участников этой цепи более осознанным и взаимовыгодным», – подчеркнула в своем выступлении президент ассоциации Алёна Русакова.

В первый день работы форума много внимания уделяли и существующим запросам от промышленности к разработчикам. Иван Черкасов, директор компании Giena Tactics (конструирование и производство современной военной экипировки) перечислил широкий перечень импортных материалов, которые сегодня полностью или в значительной степени ушли с российского рынка. «На сегодня в России есть дефицит мощностей для производства строп, эластичных шнуров, полиамидных и арамидных тканей и еще ряда специфических материалов и фурнитуры. По сути, это все те материалы, которые используются для производства боевой одежды и снаряжения. На них сейчас очень сильный запрос и те разработчики, которые сумеют решить эту задачу, получат сильные преимущества на рынке», – отметил он.

В комментариях к выступлению со стороны других участников форума несколько раз прозвучал тезис о том, что речь идет, о продукции двойного назначения. Огнестойкие материалы востребованы в производстве экипировки для сотрудников экстренных служб, устойчивая к внешним воздействиям одежда заинтересует туристов, сноубордистов, мотоциклистов и не только. А те же демпферы на основе неньютоновской жидкости (защищающие от ударов и принимающие форму тела их носителя) можно носить не только в бою, но и при занятиях спортом. А значит, спрос на подобные материалы сохранится и после завершения СВО на Украине, что немаловажно для их потенциальных производителей.

Важным преимуществом проходящего форума стало то, что на нем был представлен и целый ряд проектов, который уже находятся на разных стадиях реализации, а некоторые вплотную подошли к этапу внедрения в производство.

Ряд таких проектов представил в своем выступлении основатель и исполнительный директор КБ «Спектр» Андрей Братеньков. В их числе – технология увеличения производительности бронеплит, разработанная для НПО «ФИЛЛИН» (Новосибирск) и вставки в обувь для защиты от кассетных лепестковых мин. Представитель БФУ им. И. Канта (Санкт-Петербург), к.т.н. Ольга Москалюк рассказала об опыте создания электропроводящих композитные материалы для медицинского применения и внедрения этих разработок в практику здравоохранения.

Еще целый ряд стартапов, представленных на форуме, направлен на создание «умной одежды» с климат-контролем для использования в условиях зимнего времени. Помимо упомянутых перчаток с подогревом, к ним относится проект PolarThermo, выполняемый студентами НГУ, НГУАДИ и РГУ им. Косыгина. «Мы взяли за основу композитную графеновую ткань, в которую интегрированы датчики климат-контроля и система подогрева, оснащенная аккумулятором. Климат-контроль отслеживает температуру тела и по необходимости включает или выключает подогрев. В результате, такая одежда обеспечивает владельцу комфортное состояние, независимо от температуры воздуха», — рассказала «Континенту Сибирь» одна из участниц проекта Екатерина Попова (НГУАДИ). К лету участники стартапа рассчитывают выйти на стадию прототипа костюма, что позволит не только проверить его соответствие проектным характеристикам, но и лучше просчитать себестоимость изготовления подобной одежды. Как отметила Екатерина Попова, пока речь идет о достаточно дорогом варианте верхней одежды, рассчитанной на экстремальные условия эксплуатации (научные станции и буровые установки, расположенные в Заполярье). Но эта технология в перспективе может использоваться для производства более простой и дешевой одежды, рассчитанной на температуры обычной сибирской зимы.

В целом, организаторы результатами работы форума довольны. «Мы хотели огласить запросы со стороны производителей с учетом текущей ситуации, когда с рынка ушло много компаний и не все технологии остались доступными. А с другой стороны – показать разработки наших ученых и стартаперов. И нам удалось не просто проговорить все это, но в нескольких случаях соединить запросы и предложения, презентовать несколько стартапов сразу под запросы индустриальных партнеров. Сейчас перед нами стоит задача набирать базу стартапов, расширять спектр предложения о сотрудничестве со стороны ассоциации, чтобы в дальнейшем подобные форумы стали еще полезнее для их участников», – поделилась своей оценкой с «Континентом Сибирь» Алена Русакова.