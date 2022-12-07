Мэр Новосибирска наградил городские ТОСы за помощь мобилизованным

Новосибирские ТОСы получили почётные награды от мэра города Анатолия Локтя за помощь военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине. В ближайшее время общественники планируют оказывать поддержку семьям мобилизованных и добровольцев.

Мэр Новосибирска отметил труд общественников на церемонии 7 декабря.

«Сотрудничество с общественными движениями имеет огромное значение для муниципалитета, это уверенная сила, с помощью которой решаются многие задачи в городе по благоустройству. Мы нашли форму работы по составлению совместных планов развития территорий – не просто хвататься за то, что болит, а через видение общественников работать на перспективу», — сказал Анатолий Локоть во время мероприятия.

Мэр обратил внимание на то, что за решением острых вопросов горожане всё чаще обращаются в территориальные органы управления. Глава города также подчеркнул, что поддержка семей участников военной спецоперации, которая станет следующим направлением работы активистов, имеет очень большое значение для Новосибирска.

«На сегодня еще одна задача является актуальной для ТОСов – оказание помощи семьям военнослужащих, не только мобилизованных, но и добровольцев, всех тех, кто несёт службу и принимает участие в специальной военной операции на территории Украины. Эти семьи, как никто другой, нуждаются в поддержке, в первую очередь, в психологической», — сказал мэр.

Сейчас в Новосибирске работают 147 советов ТОС, выборный актив которых составляет более 23 тыс. человек. Также в городе действует 36 молодёжных объединений.

По словам Анатолия Локтя, организациям необходимо как можно активнее привлекать к своей деятельности молодёжь. Летом в работе трудовых отрядов уже приняло участие 810 детей и подростков.

Подводя итоги годовой работы ТОСов, мэр отметил, что общественники подключались к сбору гуманитарной помощи беженцам и жителям Донбасса, а также участникам военной спецоперации на Украине, организовывали помощь семьям мобилизованных. Кроме того, активисты приняли участие в открытии стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести» на площади Калинина.

Активисты также реализовали ряд проектов в сфере благоустройства и провели около 200 экологических акций. Помимо этого, 30 социально значимых проектов новосибирских ТОСов были поддержаны на соответствующем конкурсе и получили почти 6 млн руб. на реализацию.

Напомним, что в конце ноября в мэрии Новосибирска обсудили меры поддержки мобилизованным горожанам.