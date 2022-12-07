В ноябре заёмщики ВТБ в Новосибирской области получили автокредиты на сумму более 40 миллионов рублей. 46% сделок проведено в рамках госпрограммы субсидирования соответствующих займов. Об этом сообщает пресс-служба банка.



Заемщики ВТБ в Новосибирской области оформили в ноябре кредиты на покупку автомобилей более чем на 40 млн рублей, увеличив результат на 43% по сравнению с предыдущим месяцем. Средний чек одного займа составил 1,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе ВТБ.В целом по итогам 11 месяцев текущего года объем выдач автокредитов превысил 400 млн рублей.

Около половины продаж (48%) пришлось на новые машины, спрос на которые продолжил рост на фоне действия программ господдержки. Наибольшим интересом у заёмщиков пользуются российские марки –популярной у новосибирцев стала LADA, на неё сейчас приходится каждая третья кредитная сделка. Вторую позицию занимает UAZ с долей 12%.

«Льготная программа продолжила стимулировать продажи автомобилей. Благодаря скидке на новые транспортные средства спрос на неё у автолюбителей оставался высоким: в ноябре 46% новосибирских заёмщиков банка воспользовались этой мерой поддержки и приобрели новое транспортное средство. Всего в текущем году общий объём выдач ВТБ в нашем регионе в рамках госпрограммы субсидирования автокредитов составил около 45 миллионов рублей», – цитируют в пресс-службе ВТБ управляющего банком в Новосибирской области Сергея Никулина.