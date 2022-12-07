Новый ЛДС в Новосибирске оперативно подключили к электричеству благодаря импортозамещению

На площадке строительства новой ледовой арены в Новосибирске завершены работы по подключению объекта к системе энергоснабжения. Оперативно провести работы позволило приобретение отечественного оборудования.

Как рассказали в пресс-службе правительстве Новосибирской области 7 декабря, по проекту предполагалось установить трансформаторные подстанции французского производства. Однако из-за санкций проектные решения пришлось изменить.

В итоге на стройплощадке было использовано оборудование санкт-петербургской компании GREENCAST, также соответствующее всем необходимым параметрам.

«Это хороший пример импортозамещения. Нам удалось оперативно найти российский аналог оборудования, не уступающий по своим характеристикам зарубежному производителю, внести изменения в проектную документацию, доставить оборудование в намеченные сроки и обеспечить надежное энергоснабжение на самом крупном строящемся объекте Новосибирской области», – цитируют в региональном правительстве министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова.

Сейчас на площадке строительства завершается комплекс пуско-наладочных работ.

По данным генерального подрядчика, ООО «ЭлинАльфа», все системы нового ЛДС обеспечены энергоснабжением. В частности, завершена пуско-наладка двух трансформаторных подстанций, мощности которых рассчитаны на пиковые нагрузки во время проведения массовых мероприятий.

Реализация проекта новой ледовой арены находится на контроле региональных властей.

Как сообщалось ранее, над завершением строительства нового ЛДС в Новосибирске работают более 700 человек.