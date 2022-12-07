Выявлено более 500 нарушений при строительстве в Новосибирской области

Стройнадзор выявил более 500 нарушений в Новосибирской области. Начальник ведомства рассказал о проверке развязки до ЛДС и предостережении мэрии Новосибирска по зданию автовокзала.

6 декабря начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС заявил о более 400 вынесенных постановлений о привлечении к административной ответственности в 2022 году. Сумма штрафов превысила 20 млн рублей. Всего в 2022 году инспекция провела более 250 профилактических визитов и объявила более 500 предостережений. Проверено 1900 объектов.

«К сожалению, количество выявляемых при строительстве объектов нарушений достаточно высоко. Большинство нарушений – это отступление от требований проектной документации. Этих нарушений можно было не допустить путем своевременного внесения изменений в проектную документацию», – рассказал Алексей Нечунаев.

Нечунаев сообщил журналистам, что мэрии Новосибирска выдано предостережение по достроенной части бывшего городского автовокзала на Красном проспекте.

Документы по развязке до ЛДС находятся на стадии рассмотрения в надзоре. Программы проверок продлены по инициативе застройщика. По словам Нечунаева, застройщиком ведется работа по устранению нарушений. На сегодня подрядчик не устранил предписание по грунту, а именно по фильтрации. Грунт ожидает повторную экспертизу.

Напомним, что ранее стало известно, что кемеровская компания выиграла тендер на строительство дороги до Шерегеша за 1 млрд рублей.