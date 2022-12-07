Третьи сутки в холоде: СГК объяснила вновь затянувшуюся подачу тепла в левобережье Новосибирска

В Новосибирске продолжают устранять последствия прорыва трубопровода на пересечении Ватутина и Котовского, в результате которого без тепла остались десятки домов левобережья. Аварийные работы начались ещё в понедельник.

О завершении ремонта теплотрассы на пересечении Ватутина и Котовского Сибирская генерирующая компания отчиталась накануне днём. Однако в ряде домов левобережья отопление отсутствует до сих пор. Это, в частности, дома по улицам Новогодняя, Блюхера и Геодезическая.

Как заверили в СГК, проблему предполагается решить в течение нескольких часов 7 декабря.

«Для нормального теплоснабжения необходим перепад давления между прямым трубопроводом, по которому подаётся теплоноситель, и обратным, по которому он подаётся на следующий круг, пройдя через радиаторы. После отключения большого количества домов при низкой температуре не сразу восстановились режимы подачи тепла», — объяснили ситуацию в СГК, отметив, что работы по регулированию подачи тепла начаты, и уже «есть результаты по 27 домам» на улицах Блюхера, Космическая и Ватутина, а также на проспекте Маркса.

В СГК также отметили, что специалисты организации работают совместно с управляющими компаниями.

Напомним, что ремонт аварийного участка теплотрассы начался утром 5 декабря, от теплоснабжения были отключены 46 домов. Устранить дефект планировалось в те же сутки, однако работы затянулись. Как объяснили в СГК, — по причине высокого износа оборудования.