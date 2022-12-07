АПЭК обновило рейтинг влияния глав субъектов РФ. В Сибирском федеральном округе на сильнейших позициях остаётся один губернатор.

Агентство политических и экономических коммуникаций оценило влиятельность руководителей российских территорий. В десятке «первых» с ноября держится губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Сохраняют позиции в средней группе влияния по нисходящей руководители Красноярского края (Александр Усс), Иркутской области (Игорь Кобзев), Новосибирской области (Андрей Травников), Алтайского края (Виктор Томенко) и Омской области (Александр Бурков).

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев «просел» на 7 позиций (с 22-го на 29-е место) после слов матерям мобилизованных, что их «сыновья принадлежат государству». Томенко тоже потерял два пункта, несмотря на ноябрьскую онлайн-встречу с президентом РФ: тогда губернатору пришлось объясняться за спад инвестиций в регионе.

АПЭК возглавляет член экспертного совета «Единой России», член Высшего совета «ЕР» Дмитрий Орлов. Рейтинг влияния – результат опроса 26 экспертов, среди которых политологи, политтехнологи и журналисты.

В последней, слабой, группе по версии АПЭК, остаются губернатор Томской области Владимир Мазур, главы Тывы, Республики Алтай, Хакасии — Владислав Ховалыг, Олег Хорохордин, Валентин Коновалов.

В следующем году завершаются сроки полномочий Усса, Травникова, Цивилева, Томенко, Буркова и Коновалова. Эксперты АПЭК, рассуждая об ожидаемых политических трендах и перспективах «губернаторопада», отмечают, что тактика Кремля зависит от ситуации в зоне спецоперации. «При более рутинной обстановке может возрасти вероятность проведения более активных ротаций среди глав регионов в конце января-феврале, при более напряжённой — основная волна кадровых решений может сместиться на конец весны 2023 года», — считают аналитики.