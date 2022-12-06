Сегодня, 6 декабря, в региональном правительстве состоялось торжественное вручение ключей от новых автобусов для школ в районах Новосибирской области.

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов, вручая комплекты ключей представителям районных администраций, поприветствовал собравшихся от имени главы Новосибирской области и подчеркнул, что за последние пять лет в районы поставлено 408 новых школьных автобусов, которые заменили старые машины, выработавшие свой ресурс.

«Обеспечение безопасности подвоза детей – одна из приоритетных задач правительства региона. В Новосибирской области на школьных маршрутах работают 556 школьных автобусов. Они собирают и привозят в школы порядка 15 тысяч детей», – рассказал Сергей Нелюбов. По его словам, школьные автобусы отвечают всем требованиям и обеспечены всеми необходимыми средствами.

Подвоз детей из населенных пунктов, не имеющих образовательных организаций на своей территории, в Новосибирской области организован в целях обеспечения доступности качественного образования. Весь школьный транспорт, обеспечивающий подвоз детей к местам обучения, соответствует требованиям ГОСТа, окрашен в желтый цвет, оснащен приборами Тахограф, проблесковыми маячками оранжевого цвета. Для обеспечения безопасности детей в школьных автобусах установлены специальные кресла с ремнями безопасности, кнопка связи с водителем, ограничитель скорости 60 километров в час, система экстренного реагирования при авариях ЭРА ГЛОНАСС.