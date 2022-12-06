Реально ли превратить новосибирский Академгородок в самостоятельную единицу на карте? Как донести эту идею до властей, от которых зависит её воплощение? И почему актив выпускников Новосибирского государственного университета (НГУ) уверен: настал горячий момент, чтобы ковать переломные решения в интересах развития научной территории?

В конце ноября в Москве прошёл традиционный слёт выпускников Новосибирского государственного университета. Сотни бывших учащихся, преподавателей, партнёров-единомышленников НГУ со всей страны собрались в лофте «Весна» — название под стать настрою в это непростое время поговорить об образе будущего и новой жизни Академгородка.

С утра до позднего вечера участники встречи обсуждали: зачем Академгородок нужен миру, как поддерживать и развивать международные проекты, привлекать иностранных студентов и даже как заставить людей терпеть, а лучше любить Сибирь? Последнюю задачу значительно упростили бы современные дорожные решения, фуникулёры, летающие по городку, новый кампус и возможность бродить в тёплом контуре. Гости «Весны» делились и другими идеями, как сделать территорию привлекательной и комфортной настолько, чтобы после окончания НГУ молодёжь стремилась остаться. Экс-глава Ассоциации выпускников «Союз НГУ», президент Ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина настаивала: потенциальным инвесторам в местные площадки нужно «продавать» главное местное преимущество — зиму: в офисах всегда тепло, сотрудники не так активно рвутся к застывшему Обскому морю или в заснеженный лес, что сказывается на эффективности труда. А пока взрослые работают, дети наслаждаются зимой и зимними развлечениями. Но романтичных факторов, мягко говоря, не достаточно — в основном собравшиеся сосредоточились на поиске реальных путей развития Академгородка. Предлагали варианты, презентации, устраивали групповые дискуссии и мозговые штурмы.

Встреча не могла обойтись без разговора о «СмартСити», подразумевающем пространство между «Академом» и наукоградом Кольцово. Эта история началась ещё в 2018 году с поручения президента, запустившего «Академгородок 2.0». Часть «академовцев» возлагает на проект определённые надежды, особенно та, что работает в НГУ или институтах СО РАН (то есть, в Новосибирске), но не может устроить детей в городские школы, садики, поликлиники, так как «прописана», например, на землях Барышевского сельсовета (то есть, в Новосибирском районе) или в Кольцово.

Сначала актив проекта прорабатывал возможность выделить в условную агломерацию правобережье Советского района Новосибирска, часть Барышевского сельсовета и Кольцово. Вскоре единомышленники пришли к пониманию: городку имеет смысл становиться городком в полном смысле этого слова — обрести статус отдельного муниципального образования. Как выразилась, подводя итоги работы группы, выпускница НГУ, специалист по социокультурному проектированию Лада Юрченко: настало время переходить от утопии к реализму.

Руководитель группы «Большой Академгородок» Ирина Травина на встрече выпускников отметила: городок вполне способен поддерживать «независимую» жизнь, особенно если получит налоговые преференции и другие льготы, как особая научная территория. Глава «Сибакадемсофт» напомнила: Советский район — донор городского бюджета, отдаёт больше, чем получает взамен, а многие организации, объекты недвижимости и отрезки земли в Академгородке находятся в федеральном владении.

Президент «Союза НГУ», генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод признался участникам встречи, что скептически относился к проекту, с которым «Ирина Травина носится лет пять». Пока в определённый момент не понял, что Академгородок — «проточная ёмкость», которая пропускает через себя людей, но не в состоянии их удержать. «Здесь находится «Академпарк» — самый крупный на сегодня научно-технологический парк в стране, строят ещё 63 тысячи квадратных метра. И где люди будут жить? В «Академе» — негде. Если нам нужно развитие, Академгородку надо уходить на новую площадку», — говорит Дмитрий Верховод.

В кулуарах встречи выпускников и во время групповых дискуссий участники сбора признавали: обособление открывает перспективы перед Академгородком, который может стать «богатейшим» муниципальным образованием в области. Вероятно, это болезненная тема для властей Новосибирска. Без части Советского района он потеряет не только значительную часть бюджета, но и статус третьего города страны по численности населения. У инициаторов есть желание увлечь своим планом и руководство Кольцово. Ядро «Союза НГУ» ищет убедительные аргументы для региональных властей.

Ассоциации выпускников придаёт энтузиазма положение губернатора в сформированном президентом РФ Госсовете. Андрей Травников состоит в президиуме структуры и курирует направление «Наука», что даёт академическому сообществу надежду на то, что они смогут найти с главой области общий язык. Вдохновители проекта считают, что нести идею Травникову нужно именно сейчас — на старте Десятилетия науки и технологий.