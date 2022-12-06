От утопии к перестройке: что обсуждали выпускники НГУ в Москве?

Елена Аникина
 
Лада Юрченко
На встрече в Москве выпускники университета в неформальной обстановке обсуждали проекты НГУ и будущее Академгородка. На фото Лада Юрченко. Иллюстрации автора и организаторов мероприятия

Реально ли превратить новосибирский Академгородок в самостоятельную единицу на карте? Как донести эту идею до властей, от которых зависит её воплощение? И почему актив выпускников Новосибирского государственного университета (НГУ) уверен: настал горячий момент, чтобы ковать переломные решения в интересах развития научной территории?

В конце ноября в Москве прошёл традиционный слёт выпускников Новосибирского государственного университета. Сотни бывших учащихся, преподавателей, партнёров-единомышленников НГУ со всей страны собрались в лофте «Весна» — название под стать настрою в это непростое время поговорить об образе будущего и новой жизни Академгородка.

Встреча выпускников НГУ
Участники мероприятия

С утра до позднего вечера участники встречи обсуждали: зачем Академгородок нужен миру, как поддерживать и развивать международные проекты, привлекать иностранных студентов и даже как заставить людей терпеть, а лучше любить Сибирь? Последнюю задачу значительно упростили бы современные дорожные решения, фуникулёры, летающие по городку, новый кампус и возможность бродить в тёплом контуре. Гости «Весны» делились и другими идеями, как сделать территорию привлекательной и комфортной настолько, чтобы после окончания НГУ молодёжь стремилась остаться. Экс-глава Ассоциации выпускников «Союз НГУ», президент Ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина настаивала: потенциальным инвесторам в местные площадки нужно «продавать» главное местное преимущество — зиму: в офисах всегда тепло, сотрудники не так активно рвутся к застывшему Обскому морю или в заснеженный лес, что сказывается на эффективности труда. А пока взрослые работают, дети наслаждаются зимой и зимними развлечениями. Но романтичных факторов, мягко говоря, не достаточно — в основном собравшиеся сосредоточились на поиске реальных путей развития Академгородка. Предлагали варианты, презентации, устраивали групповые дискуссии и мозговые штурмы.

Встреча выпускников НГУ
На фото в центре — друг НГУ, заведующий отделом науки и инноваций Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН Иван Данилин

Валентин Пармон

Академик Валентин Пармон выступил за придание Академгородку особого административного статуса

Встреча не могла обойтись без разговора о «СмартСити», подразумевающем пространство между «Академом» и наукоградом Кольцово. Эта история началась ещё в 2018 году с поручения президента, запустившего «Академгородок 2.0». Часть «академовцев» возлагает на проект определённые надежды, особенно та, что работает в НГУ или институтах СО РАН (то есть, в Новосибирске), но не может устроить детей в городские школы, садики, поликлиники, так как «прописана», например, на землях Барышевского сельсовета (то есть, в Новосибирском районе) или в Кольцово.

Сначала актив проекта прорабатывал возможность выделить в условную агломерацию правобережье Советского района Новосибирска, часть Барышевского сельсовета и Кольцово. Вскоре единомышленники пришли к пониманию: городку имеет смысл становиться городком в полном смысле этого слова — обрести статус отдельного муниципального образования. Как выразилась, подводя итоги работы группы, выпускница НГУ, специалист по социокультурному проектированию Лада Юрченко: настало время переходить от утопии к реализму.

Встреча выпускников НГУ
На фото в центре — Дмитрий Верховод

Руководитель группы «Большой Академгородок» Ирина Травина на встрече выпускников отметила: городок вполне способен поддерживать «независимую» жизнь, особенно если получит налоговые преференции и другие льготы, как особая научная территория. Глава «Сибакадемсофт» напомнила: Советский район — донор городского бюджета, отдаёт больше, чем получает взамен, а многие организации, объекты недвижимости и отрезки земли в Академгородке находятся в федеральном владении.

Ирина Травина и Петр Марчук
На фото Ирина Травина и выпускник НГУ, разработчик платформы сообщества выпускников GLOBUS Петр Марчук

Президент РАН высказал свое мнение по вопросу особого статуса для новосибирского Академгородка

Президент РАН высказал свое мнение по вопросу особого статуса для новосибирского Академгородка

Президент «Союза НГУ», генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод признался участникам встречи, что скептически относился к проекту, с которым «Ирина Травина носится лет пять». Пока в определённый момент не понял, что Академгородок — «проточная ёмкость», которая пропускает через себя людей, но не в состоянии их удержать. «Здесь находится «Академпарк» — самый крупный на сегодня научно-технологический парк в стране, строят ещё 63 тысячи квадратных метра. И где люди будут жить? В «Академе» — негде. Если нам нужно развитие, Академгородку надо уходить на новую площадку», — говорит Дмитрий Верховод.

В кулуарах встречи выпускников и во время групповых дискуссий участники сбора признавали: обособление открывает перспективы перед Академгородком, который может стать «богатейшим» муниципальным образованием в области. Вероятно, это болезненная тема для властей Новосибирска. Без части Советского района он потеряет не только значительную часть бюджета, но и статус третьего города страны по численности населения. У инициаторов есть желание увлечь своим планом и руководство Кольцово. Ядро «Союза НГУ» ищет убедительные аргументы для региональных властей.

Встреча выпускников НГУ
На фото справа налево: заместитель декана экономического факультета НГУ Наимджон Ибрагимов, Анна Аблеева, ресторатор Денис Иванов, президент ЭФ НГУ Гагик Мкртчян

Ассоциации выпускников придаёт энтузиазма положение губернатора в сформированном президентом РФ Госсовете. Андрей Травников состоит в президиуме структуры и курирует направление «Наука», что даёт академическому сообществу надежду на то, что они смогут найти с главой области общий язык. Вдохновители проекта считают, что нести идею Травникову нужно именно сейчас — на старте Десятилетия науки и технологий.

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