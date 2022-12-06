Губернатор Андрей Травников посетил Региональный центр оперативного управления (РЦОУ) ГУ МВД России по Новосибирской области. Главе региона продемонстрировали работу системы видеонаблюдения и видеоаналитики с оперативным задержанием подозреваемого.

Минцифры Новосибирской области завершает развёртывание в центре обработки данных регионального правительства Новосибирской области аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», который взаимодействует со специальными системами правоохранительных органов и позволяет обрабатывать видеопотоки с применением алгоритмов распознавания лиц для оперативного розыска преступников.

Сегодня к АПК «Безопасный город» подключены 783 камеры видеонаблюдения, в том числе с возможностью биометрической идентификации. Камеры установлены на объектах с массовым пребыванием людей (парки, скверы, общественные пространства, спортивные и транспортные объекты, включая метрополитен, военкоматы, домофоны). В планах – довести в 2024 году число камер в системе до 2000.

Во время визита в РЦОУ Андрей Травников напомнил, что решение о развитии АПК «Безопасный город» было принято еще во второй половине 2020 года и названо одним из приоритетов цифровой трансформации региона. «Можно сказать, что РЦОУ – это наследие несостоявшихся чемпионатов мира по волейболу и хоккею, которые ускорили внедрение системы. Вся инфраструктура и её возможности остались в руках сотрудников правоохранительных органов и работают на благо и безопасность жителей Новосибирской области. И самое главное – есть возможность развивать систему дальше», – подчеркнул губернатор.

Для оснащённости РЦОУ информационно-телекоммуникационной инфраструктурой минцифрой Новосибирской области приобретено оборудование по следующим направлениям: автоматизированные рабочие места, офисное программное обеспечение, источники бесперебойного питания и оргтехника, системы видеоконференцсвязи, серверное и телекоммуникационное оборудование. В 2022 году для оперативного реагирования и технического оснащения дежурной части ГУ МВД России по Новосибирской области закуплено оборудование для видеоотображения (видеостена).

В соответствии с поручениями антитеррористической комиссии Новосибирской области в 2021 году при поддержке правительства региона сформирован и оснащён информационно-телекоммуникационной инфраструктурой Региональный центр оперативного управления (РЦОУ). Цель его создания – интеграция разрозненных информационных систем в единое информационное пространство для обеспечения оперативного реагирования силовых ведомств на возникающие угрозы безопасности граждан, а также объектов инфраструктуры.