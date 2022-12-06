«Кузбассразрезуголь» пополнил парк спецтехники для повышения безопасности горных работ

На Бачатский угольный разрез АО «УК «Кузбассразрезуголь» поступили две передвижные парогенераторные установки. Новая техника предназначена для мойки горнотранспортного оборудования — самосвалов, экскаваторов и бульдозеров в условиях горных работ.

Установка по производству пара размещена на базе шасси КамАЗ повышенной проходимости, что позволяет оперативно доставить технику в любые труднодоступные места. Пятикубового водяного резервуара хватает для создания объёма пара, необходимого для обработки любой горнотранспортной техники предприятия вне зависимости от её размеров.

Как рассказали в компании, ранее для этих целей на предприятии применялись поливо-оросительные машины, которые возможно использовать лишь в теплое время года, или малые мойки высокого давления с запасом воды не более одного кубометра.

«Новые установки позволяют очищать горнотранспортное оборудование быстрее и качественнее, – рассказал заместитель директора по ремонтам филиала «Бачатский угольный разрез» Константин Ишутин. – В том числе, с их помощью есть возможность тщательно промывать паром отсеки двигателей и главных насосов самосвалов, где скапливаются пожароопасные отложения. Это не только увеличивает срок службы комплектующих машин, но и повышает безопасность их эксплуатации, устраняя риск возгорания в этих отсеках».

Для приведения установки в режим подачи пара требуется всего 10 минут. За три часа работы установка способна привести в порядок даже самую крупную технику предприятия — 360-тонный самосвал или 56-кубовый экскаватор.

Ещё одно пополнение сервисного парка Бачатского разреза – автомобили «УАЗ-Патриот», предназначенные для повышения мобильности службы по ремонту. Возможность оперативного прибытия специалистов позволит сократить время как плановых, так и внеплановых ремонтов, а также повысить уровень безопасности производства. Три машины уже поступили на предприятие, ещё семь доставят до конца года.