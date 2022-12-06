Ушел из жизни худрук новосибирского театра

Алёна Золотова
 
Ушел из жизни худрук новосибирского театра
Фото театра "На левом берегу"

Умер художественный руководитель новосибирского театра «На левом берегу» Сергей Грановесов. Об этом стало известно из сообщения театра.

«Сегодня, 5 декабря, скоропостижно ушёл из жизни заслуженный артист России, художественный руководитель театра «На левом берегу»  Сергей Грановесов. Это огромная потеря для нашего театра», — говорится в релизе театра.

«На левом берегу» уточнили, что прощание с актером состоится в Новосибирском крематории 8 декабря с 14:00 до 15:00. 

Напомним, что Сергей Грановесов работал в театре с момента основания — с 1997 года. Был одним из первых актеров труппы. Грановесов занимался просветительской деятельностью в сфере театрального искусства.

Напомним, что ранее правоохранительные органы заинтересовались концертами двух рок-исполнителей. Проверка была инициирована по жалобе «Совета отцов Новосибирской области».

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