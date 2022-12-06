Ушел из жизни худрук новосибирского театра

Умер художественный руководитель новосибирского театра «На левом берегу» Сергей Грановесов. Об этом стало известно из сообщения театра.

«Сегодня, 5 декабря, скоропостижно ушёл из жизни заслуженный артист России, художественный руководитель театра «На левом берегу» Сергей Грановесов. Это огромная потеря для нашего театра», — говорится в релизе театра.

«На левом берегу» уточнили, что прощание с актером состоится в Новосибирском крематории 8 декабря с 14:00 до 15:00.

Напомним, что Сергей Грановесов работал в театре с момента основания — с 1997 года. Был одним из первых актеров труппы. Грановесов занимался просветительской деятельностью в сфере театрального искусства.

Напомним, что ранее правоохранительные органы заинтересовались концертами двух рок-исполнителей. Проверка была инициирована по жалобе «Совета отцов Новосибирской области».