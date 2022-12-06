Новосибирский депутат рассказал о судьбе мурала с врачом в центре города

Мурал с изображением врача на Фрунзе в Новосибирске закрашивать не станут, заверил депутат городского совета Ростислав Антонов у себя в соцсетях. Однако поучаствовать в «общественных обсуждениях» по вопросу сохранения рисунка горожанам всё равно придётся, отметил он.

О судьбе произведения мексиканского художника Трепо Паркера Ростислав Антонов сообщил на своей странице «ВКонтакте» 6 декабря.

Как объяснил депутат, «общественные обсуждения», ранее объявленные мэрией Новосибирска для решения судьбы мурала, необходимы в целях «узаконивания» картины, поскольку она появилась без согласования властей.

«Переговорил с мэрией, рассказываю. Всех, кто переживает, хочу сразу успокоить. Никто в мэрии Новосибирска в здравом уме не планирует его закрашивать. Но вот узаконить это необходимо», — написал в своем аккаунте в соцсетях Ростислав Антонов.

Как рассказал депутат «Континенту Сибирь», соответствующую информацию он получил от начальника управления культуры мэрии Новосибирска Ириной Соловьёвой.

Депутат в соцсетях также отметил, что, по его мнению, процедура предварительного голосования за появление картин на фасадах зданий излишне бюрократизирована, и её необходимо упрощать.

Ростислав Антонов напомнил: для того, чтобы высказать свои пожелания относительно судьбы мурала, необходимо до 12 декабря отправить письмо на электронный адрес, который ранее указывала на своём сайте мэрия Новосибирска, — [email protected]. Официально решение о сохранении картины будет принято в конце месяца на заседании худсовета города.

Стоит отметить, что новосибирцы в социальных сетях раскритиковали мэрию за то, в какой форме власти предложили принять участие в обсуждении. По мнению горожан, из сообщения муниципалитета непонятно, в каком виде следует направлять пожелания, чтобы они были учтены. Как сообщил в разговоре с «Континентом Сибирь» Ростислав Антонов, это можно сделать в произвольной форме. Также некоторые жители города посетовали на то, что мэрия в своем сообщении в соцсетях не обосновала причин проводимого обсуждения.

Напомним, что об «общественных обсуждениях» по поводу судьбы мурала на фасаде здания по улице Фрунзе, 4 городские власти сообщили 1 декабря. Как рассказали в мэрии, на несоответствие появления картины правилам благоустройства обратила внимание администрация Центрального округа Новосибирска.