Коммунальную аварию на пересечении улиц Котовского и Ватутина в Новосибирске, где накануне без тепла и горячей воды осталось почти полсотни жилых домов, устранят к полудню 6 декабря. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК) утром во вторник.

Работы на участке, где в зоне отключения теплоснабжения остались 46 многоквартирных домов, планировалось завершить минувшей ночью.

«В тепловой камере на пересечении Котовского-Ватутина мы вынуждены продолжить работы до 12:00 6 декабря. Из-за износа оборудования объём работ оказался существенно больше плана», — сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК) в своем ТГ-канале утром во вторник, отметив, что специалисты стараются завершить работы как можно быстрее.

Как рассказали читатели «Континента Сибирь», к 8 часам утра в некоторые дома отопление поступило. При этом горячей воды у жильцов пока нет.

О планах по ликвидации аварии на этом участке сообщалось ещё 4 декабря. Подача тепла была приостановлена утром 5 декабря для устранения дефекта. Тогда же отопление отключили для починки трубопровода по улице Комсомольской, где в зоне подачи ресурса находятся 55 домов. Там работы были завершены к 23 часам того же дня.

В СГК также сообщили, что накануне вечером устранили дефект трубопровода по улице Фабричной.

Напомним, что отдельными коммунальными авариями, произошедшими в этом году в Новосибирске с начала отопительного сезона, заинтересовались прокуратура и следственные органы.

UPD: Как сообщили в Telegram-канале СГК в 13:15, работы на участке теплосети завершены.

«Трубопровод поставлен на заполнение теплоносителем. Для восстановления нормального теплоснабжения в домах потребуется несколько часов», — говорится в сообщении.