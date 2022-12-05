5 декабря состоялась встреча председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива и других региональных парламентариев с первым заместителем председателя Государственной думы РФ Александром Жуковым. Участники встречи обсудили в том числе поправки в бюджет Новосибирской области и федеральные трансферты на отдельные целевые программы.

На встрече с новосибирскими депутатами в Москве прозвучали некоторые детали принятого Госдумой закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и перспективы увеличения областного бюджета за счет трансфертов из федерального.

Как сообщил Александр Жуков, Новосибирская область получит в 2023 году 26,5 млрд рублей на финансирование строительства и ремонта школ, детских садов, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, автомобильных дорог, доплаты к пенсиям, благоустройство дворов и скверов и горячее питание.

Также региону будут направлены 17,5 млрд рублей на реализацию проекта Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), 4 млрд рублей – на реконструкцию аэропорта Толмачево и почти 3 млрд рублей – на строительство кампуса НГУ.

Андрей Шимкив отметил, что эти новые трансферты из федерального бюджета будут обязательно учтены ко второму чтению закона о бюджете Новосибирской области.

Напомним, что к первому чтению предполагаемый на 2023 год объем доходов областного бюджета увеличился до 247 млрд рублей. Основные источники доходов, формирующие свыше 75%, составили налог на прибыль организаций и НДФЛ. По оценке регионального минфина, бюджет 2023 года характеризуется предельным дефицитом при максимальном задействовании остатков текущего года и использования бюджетных кредитов.