УФАС по Новосибирской области выявило нарушения в работе МКП «ГорЭлектроТранспорт»

Конфликт работающих в Новосибирске операторов связи и муниципального казенного предприятия «ГорЭлектроТранспорт» приняло новый оборот. Управление федеральной антимонопольной службы по региону вновь встало на сторону операторов в конфликте, который длится уже более 10 лет.

УФАС по Новосибирской области (далее — УФАС) рассмотрело жалобу операторов связи на нарушение антимонопольного законодательства на МКП «ГорЭлектроТранспорт» (далее — ГЭТ). В деле фигурируют ПАО «Ростелеком», ООО «Мегаком-ИТ» (входит в состав «Ростелекома»), ООО «Сибирские сети», АО «Телеконнект», ООО «Эконом-Телеком», ООО «Новинвестрезерв». В распоряжении «Континента Сибирь» есть решение УФАС в ответ на обращение участников рынка.

Операторы связи считают, что муниципальное учреждение выступает монополистом по предоставлению мест крепления волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах сетей городского электротранспорта. Обладая таким статусом, ГЭТ, по оценкам операторов связи, необоснованно завышает стоимость услуг. Также учреждение отказывает в размещении или прекращает размещение мест крепления ВОЛС без какого-либо экономического или технологического обоснования. Попытки операторов внести изменения в договора на оказания услуг получают необоснованный отказ.

УФАС установило, что ГЭТ тем самым нарушает антимонопольное законодательство. В связи с жалобами и нарушениями законодательства, ГЭТу вынесено предписание снизить стоимость услуг по предоставлению мест крепления линий связей. Уведомления о расторжении контрактов с «Сибирскими сетями», «НИР» и «Телеконнект» УФАС постановило отозвать. Теперь компании предстоит найти возможность для предоставления новых мест крепления «НИР».

Ранее в октябре 2017 года УФАС уже вставало на сторону операторов связи и принимало решение, что ГЭТ нарушило федеральное законодательство, установив необоснованно высокие цены за право размещения линий связи и других конструкций на опорах ГЭТ. На ГЭТ налагался штраф. В 2017 и 2019 годах операторы говорили, что ГЭТ затягивает исполнение решения УФАС, а сама антимонопольная служба бездействует. В решении службы от 2022 года говорится, что других возможностей, кроме как направления решений и предписаний, для урегулирования конфликта у антимонопольщиков нет.

Стоит отметить, что конфликт интернет-провайдеров и муниципалитета по вопросу аренды опор длится уже более десяти лет. Еще в 2012 году рассматриваемому вопросу был посвящен круглый стол, инициированный редакцией «Континента Сибирь». Непосредственно в начале 2017 года своей точкой зрения в формате интервью поделились занимавший пост генерального директора «Стартелеком-Новосибирск» Михаил Куницын, представляющий операторское сообщество, а также начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Александр Горнштейн. По убеждению Михаила Куницына, именно политика властей послужила причиной ухода с рынка местных операторов связи, включая представляемую им компанию. В свою очередь Александр Горнштейн отмечал, что у мэрии города нет цели ставить операторов связи в кабальные условия, но все должны играть по одним правилам.

Напомним, что в Кузбассе ввели дифференцированные тарифы на электричество. Регион стал первым в стране по привязке единицы потребленного электричества к общему объему.