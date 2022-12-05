Иногда предпринимателям кажется, что их налоговое бремя слишком велико. И вместо вдумчивого и кропотливого анализа того, как можно снизить налоговую нагрузку, предпочитают использовать давно наработанные схемы оптимизации. Соблазн пойти простым путем велик, но его последствия могут стать плачевными. Об основных «серых схемах», которые привлекают внимание налоговых органов – в моей авторской колонке.

Работа с техническими компаниями

Технические компании – те же привычные слуху «однодневки», только иными словами (небольшой филологический «апгрейд» от ФНС). Использование компании-посредника, существующего только на бумаге, позволяет искусственным образом увеличить расходную часть по налогу на прибыль и увеличить сумму «входящего» НДС (именно поэтому схему называют еще «покупкой НДС» или «бумажный НДС»). Нехитрая схема позволяет существенно уменьшить налогооблагаемую базу, то есть сэкономить на налогах.

Поскольку эта схема стара как мир, то и алгоритм выявления такого нарушения, а также доказывания виновности налогоплательщика контролерами отлажен и работает как часы.

Покупка «бумажного» НДС для уменьшения налогооблагаемой базы рискует обернуться для вас многомиллионными доначислениями, а в определённых случаях и уголовной ответственностью (ст. 199 УК РФ).

Дробление бизнеса

Это условное название одного из «направлений» контрольной деятельности ФНС. Под дроблением предполагают искусственное разделение бизнеса на несколько экономических субъектов (ИП и ООО). Само по себе это не нарушение, но считается таковым, когда деление становится искусственным и имеет своей целью исключительно экономию на налогах.

Зачастую такую схему используют, чтобы основная компания при ведении деятельности не вышла за лимиты, установленные для применения упрощенной системы налогообложения. Это позволяет применять более низкие налоговые ставки: единый налог по ставке 6% и 15 % (вместо полного «букета» – НДС, налог на прибыль и т.д.).

Опасна эта схема тем, что налоговый орган «объединит» показатели группы компаний и посчитает выручку от реализации «дочек» (компаний или ИП, входящих в группу) выручкой основного общества, доначислив последнему налоги, соответствующие ОСН, а также пени и штрафы.

Справка. Основной документ, по которому проверяющие выявляют незаконное дробление — Письмо ФНС России от 11 августа 2017 года №СА-4-7/[email protected].

К основным критериям неправомерности дробления относят, например, создание субъектов непосредственно перед расширением производственных мощностей; несение расходов участниками схемы друг за друга; единые для участников схемы службы, осуществляющие ведение бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, подбор персонала, юридическое сопровождение, логистику.

Использование «схем» — зачастую устаревший штамп.

Демонстрацией того, что использование «схем» устарело, может быть следующий пример.

Бизнес одного клиента был построен по модели «дробления» – в группу компаний входили несколько ООО и ИП, через которых предприниматель вел деятельность. Он был убежден, что дробление позволяет его основной компании оставаться на упрощенной системе налогообложения, платить единый налог по низкой ставке, а значит существенно экономить на налогах. Каким же было его удивление, когда внимание налоговой заставило его произвести простой математический расчет: обслуживание такой серой «схемы» бизнеса стоит ему дороже, чем сумма налогов, которую он бы платил, перейдя на общую систему налогообложения, которой он так боялся именно из-за её, якобы, дороговизны.

Налоговый туризм

Если в случае работы с «техническими компаниями» предприниматели работают с налогооблагаемой базой, стараясь всячески её уменьшить, то в случае с налоговым туризмом налогоплательщики пытаются работать с налоговыми ставками.

В некоторых субъектах РФ действуют пониженные налоговые ставки по тем или иным налогам. Цель регионов – привлечь бизнес и способствовать росту экономики. Цель недобросовестных налогоплательщиков – сэкономить на налогах, продолжая вести бизнес там, где он фактически находится, в действительности никуда не переезжая. Классика жанра – ИП, который внезапно обзаводится пропиской в Чеченской Республике для возможности применять УСН по ставке 1%.

Однако, стоит помнить, что если цель миграции – исключительно возможность применения более низкой налоговой ставки, то налоговый орган сочтет такие действия правонарушением и налог начислят по «обычной», не льготной ставке.

Налоговый мотив не может быть доминирующим при принятии предпринимателем какого-либо решения.

Справка. О том, как проверяющие и суды пресекают налоговый туризм см. постановление арбитражного суда Центрального округа от 24.05.2022 г. по делу № А83-14979/2021;

Экономия на зарплатах с помощью привлечения ИП и самозанятых

Оформление сотрудника в штат влечет необходимость для работодателя удерживать НДФЛ – 13 %, а также страховые взносы — общий размер которых составляет 30 % от дохода сотрудника.

Удерживать НДФЛ и платить взносы при работе с ИП и самозанятыми не нужно – налоги они платят самостоятельно (налоговые ставки для них могут составлять 15% и 6 % для ИП, 4% и 6 % — для СМЗ).

Разница в ставках заметна, поэтому некоторые предприниматели не утруждают себя оформлением сотрудника по трудовому договору, предлагая фактическому работнику пройти регистрацию в качестве ИП или самозанятого и работать по так называемым ГПД или ГПХ (договорам гражданско-правового характера).

Налоговая с пристальным вниманием следит за тем, не маскирует ли налогоплательщик фактические трудовые отношения, договором гражданско-правового характера, тем самым экономя на «зарплатных» налогах.

Налоговая исследует фактические отношения сторон, условия заключенных договоров, характер расчетов, документооборот.

Если налоговая выявит в отношениях признаки трудовых (то есть отношения начальник-подчиненный (вертикальные отношения), с присущими им особенностями (трудовая дисциплина, социальные гарантии, система оплаты труда и т.п.), налоговая доначислит НДФЛ и страховые взносы + пени и штраф.

Все вышеприведенные схемы разные по своей специфике, но главное, что их объединяет, и о чем должен помнить предприниматель – совершение любой операции должно иметь под собой разумную экономическую (деловую) цель и не должно иметь под собой цель в виде налоговой экономии в качестве краеугольной. Поэтому будьте трудолюбивыми при определении способов налоговой оптимизации, просчитывайте налоговые риски заранее и выбирайте легальные способы минимизации налогов.