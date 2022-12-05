В Росреестре рассказали, где новосибирцы покупают недвижимость

Жители Новосибирской области стали массово скупать недвижимость в Иркутской области, тогда как кузбассовцы приобретают имущество в Новосибирской области. За 10 месяцев 2022 года резко вырос спрос на услуги по регистрации и становлению на учет недвижимости из других регионов.

У жителей Новосибирской области за 10 месяцев увеличилась потребность в становлении на кадастровый учет и регистрации недвижимости из других регионов. Согласно статистическим данным, только за 10 месяцев текущего года оказано на 25% больше услуг, чем за весь прошедший год. Всего принято 11 тысяч заявок. Эту информацию предоставило управление Росреестра по Новосибирской области.

Неожиданным лидером среди поданных документов оказалась Иркутская область. В этот регионе 2 300 объектов поставлено на учет новосибирцами. Чуть менее привлекательными субъектами для жителей Новосибирской области оказались Алтайский край (900), Республика Бурятия и Кемеровская область (800), Республики Саха (Якутия), Хакасия и Томская область (700), Красноярский и Забайкальский края (600). На юге России, в Краснодарском крае, документы предоставлены всего 200 раз.

Сделки по недвижимости Новосибирской области чаще всего оказывались жителям Кузбасса — 2 000 раз. Далее по списку следуют Алтайский край (1 300), Москва и Московская область (900), Иркутская и Томская области (500).

При этом в ведомстве отметили, что 3 тысячи объектов недвижимости признано аварийными. Этот раздел с 2022 года формируется в ЕГРН на основании данных муниципалитетов и областных правительств.

«Это важная информация прежде всего для покупателей, — поясняет заместитель руководителя управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова. – Приобретение квартиры в доме, который на момент сделки уже является аварийным, может обернуться для покупателя неприятными последствиями».

Напомним, что в 2021 году Новосибирская область приняла более 70 тысяч туристов из Москвы. Теперь регионы будут развивать совместные туристические программы.