Новосибирская область будет развивать совместные туристические программы с Москвой

В Новосибирске впервые прошла бизнес-миссия комитета по туризму города Москвы. В ходе прошедшего в Новосибирске мероприятия столичная и местная делегации презентовали друг другу туристический потенциал регионов, обменялись опытом и обсудили перспективы совместного развития туризма.

В мероприятии приняло участие более 100 представителей индустрии обоих регионов. Во время выступления заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова отметила, что делегация может познакомиться с новогодней столицей России.

«Новосибирскую область и Москву связывают устойчивые турпотоки. В 2021 году наша область приняла более 70 тыс. туристов из столицы, а Москву посетило более 106 тыс. новосибирцев. Регионы не так далеки друг от друга, как кажется: еженедельно Москву и Новосибирскую область связывают более 150 авиаперелетов и 35 пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте», — привела цифры Анна Павлова.

На мероприятии был презентован туристский продуктовый портфель Москвы, в том числе кейсы киностудии «Союзмультфильм», «ВДНХ», парка развлечений «Остров мечты», смотровой площадки «Панорама360», столичных отелей и гостиниц. В 2021 году агентство инвестиционного развития Новосибирской области подписывало соглашение с киностудией «Союзмультфильм». Оно подразумевало, что жители региона примут участие в создании контента, в том числе анимационного, для киностудии.

Руководитель дирекции по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства города Москвы» Анна Нефедова подчеркнула, что сибирякам интереснее всего могут быть новогодние и сезонные программы, туры в рамках проекта «Город открытий» для школьников и молодежи, экскурсионные продукты для деловых туристов.

Напомним, что власти Новосибирской области разрабатывают программу по научно-популярному туризму. Туристам предлагается редактировать геном банана и принять участие в добыче золота.

В 2022 году заместителем губернатора Новосибирской области — руководителем представительства Новосибирской области в Москве был назначен Максим Кудрявцев. В ноябре 2019 года в столице России было открыто представительство агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Местом расположения московского офиса АИР был выбран Центр международной торговли на Краснопресненской набережной.