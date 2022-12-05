В Новосибирской области вновь растёт заболеваемость коронавирусом

Юлия Моисеева
 
вакцинация, коронавирус
Фото Михаила Перикова

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Новосибирской области растёт третью неделю подряд. Коэффициент распространения COVID-19 уже превысил единицу, сообщил глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

Как доложил глава ведомства, рост заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю в регионе составил 5,5%. Всего за этот период выявлено 675 новых случаев заражения, при этом распространение COVID-19 в Новосибирской области увеличивается уже третью неделю.

Кроме того, по словам Александра Щербатова, вырос коэффициент распространения заболеваемости. Сейчас он больше единицы.

Больше всего случаев заражения – 67% — выявлено в Новосибирске. В основном заболевают взрослые.

Как отметил на оперативном совещании глава регионального минздрава Константин Хальзов, по данным на 5 декабря за последние сутки в Новосибирской области выявили 89 новых случаев заболевания.

Напомним, что в сентябре в Новосибирской области было отмечено снижение темпов роста заболеваемости коронавирусом. При этом режим повышенной готовности из-за COVID-19 всё же продлили.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  