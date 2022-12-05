Аспиранты новосибирской области получат пушкинскую карту

Расширилось количество пользователей пушкинской карты в Новосибирской области. С начала 2023 году ее выдадут аспирантам.

Пушкинская карта будет доступна новосибирским аспирантам – затраты на это покроет областной бюджет. Такое решение огласил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания 5 декабря в правительстве региона. По словам главы региона, инициатива исходила от молодых учёных.

«На территории Новосибирской области проект «Пушкинская карта» реализуется успешно, но, безусловно, есть резервы для большего охвата молодёжи этим проектом. <…> Федеральное правительство пока ещё рассматривает такое решение, но здесь я принципиально поддержал эту идею. С начала 2023 года действие «Пушкинской карты» распространяется на аспирантов Новосибирской области. Затраты регионального бюджета на эту статью не такие большие, и решение правильное, потому что эта категория молодёжи – аспиранты – для нашего наукоёмкого региона очень большая и важная», – подчеркнул Андрей Травников.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова рассказала, что на территории региона картой пользуется более 134 тысяч человек. Только на территории Кольцово 91% потенциальных участников получили карту.

«Новосибирская область стабильно сохраняет лидерские позиции в реализации программы среди регионов Сибири: на текущий момент по «Пушкинской карте» продано билетов на общую сумму 311,2 млн рублей, что составляет 46% освоения потенциального бюджета проекта в 2022 году. По объёму продаж билетов по «Пушкинской карте» Новосибирская область по результатам за 10 месяцев этого года поднялась на второе месте в Сибирском федеральном округе, уступая только Кемеровской области. За год число пользователей карты выросло почти в четыре раза», — поделилась статистикой Мануйлова.

По словам Мануйловой, одна из ключевых задач глав муниципалитетов — перевод учреждений культуры со статуса казенных. Большая часть учреждений остается казенными, что затрудняет использование дополнительных средств, в том числе на повышение заработной платы работников.

«Я обращаюсь к руководителям муниципальных районов. В первую очередь, пожалуйста, посмотрите на свои учреждения. Если они казенные, то вы никогда не получите те средства, на которые вы могли бы проводить ремонты, улучшать материально-техническую базу. В том числе и повышать заработную плату своих сотрудников учреждений», — сообщила Ирина Мануйлова.

Среди других задач Мануйлова назвала информирование молодежи о возможностях карты и увеличение количества организаций-участников.