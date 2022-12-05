Стало известно, что ждет туристов на научных тропах в Новосибирской области

Туристы выделят ДНК банана, поучаствуют в золотодобыче и посмотрят на одомашненных лис во время путешествия по Новосибирской области. Продолжается обсуждение программы научно-популярного туризма в регионе.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова рассказала, что разрабатывается программа научного туристического маршрута по Новосибирской области. Программа направлена на популяризацию науки.

«Помимо научных организаций и институтов мы должны посмотреть в комплексе: какие ещё площадки могут демонстрировать научно-практическую деятельность в прикладном значении. И в маршруты тогда попадают зоопарки, океанариумы, ботанические сады и просто заповедные территории, планетарии, такие площадки, как, например, кванториумы. И нужно дать возможность встретиться с реальными учёными. Среди них немало сподвижников, которые понимают, как важно донести до широкого круга людей – что происходит с наукой, что такое научная школа», — отметила Ирина Мануйлова во время тематической сессии II Конгресса молодых учёных. Ее слова приводит правительственная пресс-служба.

Рабочая группа по развитию научно-популярного туризма, в которую входят ученые и представители минэкономразвития и миннауки Новосибирской области, уже разработала туристическую карту по Академгородку для самостоятельных туристов. Сюда же войдет аудиогид «Тропой науки», который признан лучшим онлайн-маршрутом в России.

Для организованных туристов определены основные объекты показа и проработана интерактивная программа в рамках научно-популярного маршрута. В 2023 году его рассмотрят эксперты по определению национальных туристских маршрутов.

«Путешествие в науку – так называется наш туристический продукт. Запланировано пять дней для того, чтобы люди, которые вообще никогда с наукой не сталкивались, могли, приехав в Новосибирскую область, попасть на площадки научных организаций, вузов, посмотреть океанариум, планетарий, побывать в музее железнодорожного транспорта, попасть на монетный двор либо на площадку музея по золотодобыче и провести один день в экскурсионной поездке вместе с настоящим учёным. Все площадки интерактивные. Например, мы приходим в институт цитологии и генетики и проводим мастер-класс по геномному редактированию. Это точно интересно. И для кого-то это будет сигналом: наука – это важно, наука – это будущее страны. А, возможно, это и будущая профессия», — рассказала Ирина Мануйлова.

Среди предлагаемых ко включению в научно-популярный туристический маршрут объектов показа: планетарий, краеведческий музей, театр оперы и балета, центр океанографии и морской биологии «Дельфиния», институты ядерной физики, цитологии и генетики СО РАН, НГУ, институт геологии и минералогии, центр вирусологии «Вектор», научно-исследовательский институт имени Чаплыгина, учебный центр Западно-Сибирской железной дороги.