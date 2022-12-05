Похитившая 2 млрд рублей на догазификации омская компания признана банкротом

Крупнейший поставщик газа в Омской области — АО «Омскгоргаз» — вступил в банкротство. Ранее прокуратура заявляла, что у компании для этого нет основания. Владельцы предприятия, по данным следствия, похитили 2 млрд рублей на догазификации населения.

Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск о признании банкротом АО «Омскгоргаз». В компании введена процедура наблюдения до мая 2023 года, временный управляющий — Виктория Гайзетдинова. Задолженность организации превысила 2,27 млрд рублей.

Из картотеки дела известно, что компания подала заявление о признании ее банкротом в середине января 2022 года. В марте прокурор ходатайствовал о проверке компании для исключения возможности введения ложного банкротства.

«Представитель прокуратуры Омской области выразил позицию, что заявление должника является фиктивным, просил отказать во введении процедуры банкротства, ссылаясь на отсутствие признаков несостоятельности у АО «Омскгоргаз», — говорится в деле о майском заседании. Территориальное управление Росимущества поддержало позицию прокуратуры.

В конечном итоге суд удовлетворил заявление АО «Омскгоргаз» о признании банкротом в связи с недостаточным имуществом и неплатежеспособностью для погашения задолженности в 2,27 млрд рублей.

Летом 2022 года суд признал виновным владельца компании и бывшего депутата Заксобрания Омской области Сергея Калинина в создании и руководстве преступным сообществом и мошенничестве. Экс-депутат был приговорен к 16 годам лишения свободы.

В 2011 году «Омскгоргаз» продал по сути сам себе (по данным следствия, формальными покупателями выступали жены владельцев) газопроводы. Правительственная организация «Региональная энергетическая комиссия» одобрила сделку. Компании потребовали компенсировать затраты на транспортировку газа населению. В общей сложности у потребителей похищено почти 2 млрд рублей. Эта сумма конфискована у фигурантов дела.

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