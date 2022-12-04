У фабрики «Синар» в Новосибирске появится новый сквер

Новый сквер появится в центре Новосибирска рядом с фабрикой «Синар». На портале «Зеленый Новосибирск» до 13 декабря проходит общественное обсуждение дизайн-проекта, разработанного новосибирскими архитекторами совместно с известным французским мэтром Мишелем Пена.

О том, что на территории, прилегающей к фабрике «Синар» по улицам Серебренниковской и Свердлова, появится новый ландшафтный парк, «Континент Сибирь» рассказал еще в сентябре 2021 года. Тогда известный французский архитектор Мишель Пена, принявший участие в заседании рабочей группы по созданию водно-зеленого городского каркаса в Новосибирске по видеоконференцсвязи, сообщил, что уже работает над проектом.

И вот проект сквера между фабрикой «Синар» и жилыми домами по ул. Серебренниковская, 16 и ул. Свердлова, 27 представлен на суд новосибирцев.

«Концепция благоустройства звучит как «Сад имени А. Б. Елезова» и направлена на формирование комфортной, рекреационной зоны, «карманного» сквера, с сохранением транзитного пешеходного прохода, с выполнением комплекса работ по устройству прогулочной аллеи, зон отдыха, проведением освещения, установке лавочек, урн, а также отдельной зоной в память об основателе фабрики «Синар» Елезове Алексее Борисовиче», – рассказывают разработчики проекта. В авторский коллектив вошли автор концепции Мишель Пена, ландшафтный архитектор из Франции Маргарита Ильичева, новосибирские архитекторы ландшафтной мастерской «Верба» Светлана Кузнецова, Мария Вахрушева и архитектурного бюро «Ddburo» Федор Никитенко.

В новом сквере высадят ели, сосны, сирень и смородину, установят лавочки и другие малые архитектурные формы. Оборудуют зоны для пикника и небольшой пруд. После общественного обсуждения дизайнеры обещают внести корректировки, основанные на пожеланиях новосибирцев.