Как сообщила Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева на официальном сайте, омбудсмену удалось решить вопрос с отсрочкой для троих мобилизованных.

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области обратились родственники, которые рассказали о том, что у трех мобилизованных есть основания для предоставления им отсрочки. У одного мужчины на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, один из которых инвалид. У другого мобилизованного имеются тяжелые хронические заболевания, третий работает в компании оператора связи и задействован «в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования».

Новосибирский омбудсмен направил обращения в Военный комиссариат Новосибирской области. После рассмотрения заявлений военкомат принял решение предоставить троим мобилизованным гражданам отсрочку.

Недавно «Континент Сибирь» рассказал, какие выплаты положены мобилизованным на спецоперацию новосибирцам.