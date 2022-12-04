В Новосибирске отправили под домашний арест трех руководителей сети игорных клубов

Жанна Гладкова
 
В Новосибирске отправили под домашний арест трех руководителей сети игорных клубов
Фото из архива "Континента Сибирь"

Как сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области, три руководителя сети игорных клубов в Новосибирске были задержаны по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр. 3 декабря их отправили под домашний арест.

По данным следствия, в период с июня по октябрь 2022 года обвиняемые руководили 10 нелегальными игровыми залами, расположенными в нескольких районах города Новосибирска. Граждан подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно — телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору). Возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время по ходатайству следователя СК обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе проведения следственных действий по уголовному делу следователями изъято игровое оборудование, на котором осуществлялась игорная деятельность и денежные средства. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, на этой неделе правоохранительные органы предъявили официальное обвинение в клевете вице-мэру Новосибирска Артема Скатову.

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