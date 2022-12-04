Прокуратурой Центрального района г. Новосибирска пресечена деятельность организации, осуществляющей незаконную инвестиционную деятельность по привлечению денежных средств граждан. Финансовая пирамида рухнула в июле 2022 года.

В Новосибирске после проверки деятельности ООО «Пегас Кэпитал» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Прокуроры установили, что компания «Пегас Кэпитал» в отсутствие лицензии (разрешения) Центрального банка России предлагала гражданам заключать договоры на размещение депозита и договоров инвестиционного займа сроком на 90 дней под процентную ставку 12% годовых. Суммы привлекаемых денежных средств составили от 20 тыс. рублей до 2,5 млн рублей. Общая сумма незаконно привлеченных денежных средств в финансовую пирамиду составила более 30 млн рублей.

С июля 2022 года ООО «Пегас Кэпитал» прекратило выплату своим инвесторам как ежемесячных процентов по вкладам, так и основных инвестиционных средств. «По результатам проверки прокурором района в следственное управление МВД по г. Новосибирску в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании лиц из числа руководства ООО «Пегас Кэпитал». 30.11.2022 следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», – сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Следственные органы рекомендуют пострадавшим от действий ООО «Пегас Кэпитал» обращаться с соответствующими заявлениями в отдел полиции № 1 «Центральный» УМВД по г. Новосибирску по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 27.

Напомним, 9 декабря в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) пройдет форум «Новая экономика Сибири», на котором в том числе обсудят современные риски финансовых вложений.