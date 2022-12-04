В Новосибирске возбудили уголовное дело против организаторов финансовой пирамиды

Жанна Гладкова
 
В Новосибирске возбудили уголовное дело против организаторов финансовой пирамиды
Фото Михаила Перикова

Прокуратурой Центрального района г. Новосибирска пресечена деятельность организации, осуществляющей незаконную инвестиционную деятельность по привлечению денежных средств граждан. Финансовая пирамида рухнула в июле 2022 года.

В Новосибирске после проверки деятельности ООО «Пегас Кэпитал» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Прокуроры установили, что компания «Пегас Кэпитал» в отсутствие лицензии (разрешения) Центрального банка России предлагала гражданам заключать договоры на размещение депозита и договоров инвестиционного займа сроком на 90 дней под процентную ставку 12% годовых. Суммы привлекаемых денежных средств составили от 20 тыс. рублей до 2,5 млн рублей. Общая сумма незаконно привлеченных денежных средств в финансовую пирамиду составила более 30 млн рублей.

С июля 2022 года ООО «Пегас Кэпитал» прекратило выплату своим инвесторам как ежемесячных процентов по вкладам, так и основных инвестиционных средств. «По результатам проверки прокурором района в следственное управление МВД по г. Новосибирску в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании лиц из числа руководства ООО «Пегас Кэпитал».  30.11.2022 следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», – сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Следственные органы рекомендуют пострадавшим от действий ООО «Пегас Кэпитал» обращаться с соответствующими заявлениями в отдел полиции № 1 «Центральный» УМВД по г. Новосибирску по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 27.

Напомним, 9 декабря в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) пройдет форум «Новая экономика Сибири», на котором в том числе обсудят современные риски финансовых вложений.

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