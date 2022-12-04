Управление МВД по Новосибирской области планирует приобрести 75 легковых автомобилей на сумму более 72 млн рублей. На сайте портала госзакупок опубликовано извещение о подготовке к электронному аукциону.

Заявки на участие в тендере на поставку транспортных средства (в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения) будут приниматься до 12 декабря 2022 года. Заказчик – МКУ «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ». Начальная максимальная цена контракта – 72 172 500 рублей. Согласно описанию объекта закупки в 43 легковых автомобилях должно быть 4 посадочных места, объем двигателя – не менее 1500 и не более 2000 кубических сантиметров. Количество дверей – не более трех. Еще в 32 легковых автомобилях посадочных мест – 5, количество дверей не менее пяти. Все автомобили на механике, белого цвета, выпущенные не ранее 2022 года. Победитель торгов должен будет поставить автомобили с 10 января по 30 июня 2023 года.

Итоги аукциона будут подведены 14 декабря 2022 года.

Напомним, в ноябре Управление МВД по Новосибирской области проводило аукцион на покупку по гособоронзаказу беспилотников на 24 млн рублей.