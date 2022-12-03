Более 20 домов остались без тепла в результате аварии на Первомайке в Новосибирске

Очередная коммунальная авария произошла в Новосибирске в субботу днём. Без теплоснабжения остались жители 24 домов в Первомайском районе города.

ЧП привело к отключению отопления также в двух детских учреждениях. О произошедшем стало известно в районе 14 часов.

Как сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК), дефект возник на теплосетях от котельной Новосибирского электровозоремонтного завода.

«Рассчитываем найти дефект и провести все необходимые работы сегодня до конца дня», — говорится в Telegram-сообщении СГК.

Напомним, что к утру 3 декабря в Новосибирске была устранена коммунальная авария в Железнодорожном районе, где ночью без отопления оставались 74 жилых дома. Также накануне восстановили трубопровод на Ключ-Камышенском плато, где теплоснабжение было отключено в 45 домах. Следователи также выясняют причины аварии в Дзержинском районе, в результате которой в конце ноября пострадали жители 94 домов.

UPD: По данным прокуратуры Новосибирской области, пострадал участок теплотрассы по улице 1-я Механическая. Он уже частично восстановлен, в большинство домов отопление поступило. Окончательно завершить работы планируется до 22 часов 3 декабря.

Надзорное ведомство проводит проверку по факту произошедшего. Работа котельной Новосибирского электровозоремонтного завода приостановлена.