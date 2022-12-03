В Новосибирске устранена очередная коммунальная авария

В Железнодорожном районе Новосибирска устранили дефект на теплотрассе, в результате которого без отопления остались 74 жилых дома и почти десяток социальных объектов. Работы прошли минувшей ночью.

Утром 3 декабря в Новосибирске устранили дефект на теплотрассе «Красный факел» по улице Революции, из-за которого в ночь на субботу пришлось отключить от теплоснабжения 74 жилых дома, шесть детских учреждений и две больницы в Железнодорожном районе.

Как пояснили в Сибирской генерирующей компании (СГК), для проведения ремонта специалистам в два часа ночи пришлось отключить теплосеть. К утру 3 декабря работы были завершены.

«Сегодня в четыре утра включили в работу трубопровод по улице Революции. В настоящее время теплоноситель поступает в дома», — проинформировали в СГК.

По данным ГУ МЧС РФ по региону, информация об аварии поступила 2 декабря в 21:30. Для ликвидации ЧП было привлечено 13 специалистов, в том числе три человека от МЧС России. В работах было использовано три единицы техники (одна единица техники – от МЧС РФ).

Напомним, что накануне в Новосибирске устранили дефект трубопровода на Ключ-Камышенском плато, оставивший без тепла 45 жилых домов и три детских сада. Кроме того, следователи выясняют причину коммунальной аварии в Дзержинском районе города, в результате которой в конце ноября было отключено отопление в почти сотне домов.