Уволен министр строительства Омской области

Алёна Золотова
 
Уволен министр строительства Омской области
Александр Бурков (на фото) уволил главу регионального минстроя. Иллюстрация из архива "Континента Сибирь"

Губернатор Омской области Александр Бурков уволил министра строительства и его зама. Также глава Омской области анонсировал кадровые перестановки в региональном центре.

1 декабря покинул пост министр строительства Омской области Михаил Губин и его первый заместитель Евгений Нестеров. Губернатор Александр Бурков рассказал, что министерство было образовано в 2022 году для выполнения конкретных целей и задач.

«Вынужден констатировать, что эти задачи не были выполнены в необходимом объеме. Совместная оценка дальнейших перспектив показала отсутствие оптимистичных прогнозов. В подобных ситуациях я не вижу смысла продолжать сотрудничество. Все члены правительства об этом осведомлены», — говорится в сообщении официального ТГ-канала губернатора.

Александр Бурков отметил, что решение об отправлении в отставку главы минстроя было принято по взаимному согласию. 1 декабря соответствующее распоряжение подписал и.о. губернатора Омской области Валерий Бойко.  

Глава региона Бурков сообщил, что совместно с главой Омска Сергеем Шелестом готовит полное обновление вертикали власти города в сфере градостроительства и архитектуры. Известно, что экс-министр Губин и его бывший заместитель родом из Екатеринбурга. По приглашению Губина на работу в Омск с Урала приехали вице-мэр Кирилл Брюханов, курирующий строительную сферу, и директор департамента архитектуры и градостроительства Омска Светлана Рогова.

Напомним, что 2 декабря суд постановил омскому бизнесмену Станиславу Мацелевичу выплатить 1,2 млрд рублей компенсации банку за незаконное получение кредитов. С именем Мацелевича связано крупное уголовное дело в сфере страхования строительства и обналичивания денег. 

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