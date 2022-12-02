Уволен министр строительства Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков уволил министра строительства и его зама. Также глава Омской области анонсировал кадровые перестановки в региональном центре.

1 декабря покинул пост министр строительства Омской области Михаил Губин и его первый заместитель Евгений Нестеров. Губернатор Александр Бурков рассказал, что министерство было образовано в 2022 году для выполнения конкретных целей и задач.

«Вынужден констатировать, что эти задачи не были выполнены в необходимом объеме. Совместная оценка дальнейших перспектив показала отсутствие оптимистичных прогнозов. В подобных ситуациях я не вижу смысла продолжать сотрудничество. Все члены правительства об этом осведомлены», — говорится в сообщении официального ТГ-канала губернатора.

Александр Бурков отметил, что решение об отправлении в отставку главы минстроя было принято по взаимному согласию. 1 декабря соответствующее распоряжение подписал и.о. губернатора Омской области Валерий Бойко.

Глава региона Бурков сообщил, что совместно с главой Омска Сергеем Шелестом готовит полное обновление вертикали власти города в сфере градостроительства и архитектуры. Известно, что экс-министр Губин и его бывший заместитель родом из Екатеринбурга. По приглашению Губина на работу в Омск с Урала приехали вице-мэр Кирилл Брюханов, курирующий строительную сферу, и директор департамента архитектуры и градостроительства Омска Светлана Рогова.

Напомним, что 2 декабря суд постановил омскому бизнесмену Станиславу Мацелевичу выплатить 1,2 млрд рублей компенсации банку за незаконное получение кредитов. С именем Мацелевича связано крупное уголовное дело в сфере страхования строительства и обналичивания денег.