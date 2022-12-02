Проект омских школьников вошел в число лучших акселерационных программ Сбера

1 декабря в Москве состоялся демо-день акселерационных программ Сбера для молодежи и стартап-проектов в сфере искусственного интеллекта.

Cвои технологические стартапы представили 20 команд школьников и студентов из молодёжных акселераторов Сбера и 10 разработчиков в сфере искусственного интеллекта, которые получили гранты Фонда содействия инновациям в ходе федерального проекта «Искусственный интеллект», центром компетенций которого является Сбер. С приветственным словом к гостям и участникам демо-дня обратился Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В число победителей попали команды из Новосибирска и Омска.

«Самое главное в любом бизнесе — это вы, ваша креативность, ваша уверенность в том, что всегда, в любой ситуации можно заработать, — прокомментировал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. — Если вы поставите себе планку, например, в тысячу процентов годовых, то как минимум сто процентов вы точно заработаете. Нет ничего неисполнимого в бизнесе, особенно если вы прошли через наши молодежные акселераторы Сбера».

В экспертное жюри, помимо Германа Грефа, вошли заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Григорий Борисенко, заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, вице-президент, директор департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко, вице-президент VK по технологиям искусственного интеллекта Андрей Калинин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова, генеральный директор венчурного клуба «Синдикат» Анна Морозова и инвестиционный директор TMT Investments Леван Кавтарадзе.

Эксперты оценили выступления участников демо-дня и определили 9 команд-победителей.

В школьном акселераторе победили:

Inwors — веб-приложение для оцифровки технических планов в 3D, г. Москва;

— веб-приложение для оцифровки технических планов в 3D, г. Москва; Rostok — биоурны для праха домашних животных с системой высадки саженцев, г. Сургут;

— биоурны для праха домашних животных с системой высадки саженцев, г. Сургут; Будь рядом! — украшения для отслеживанию местоположения больного с оповещением в приложении, г. Омск.

В студенческом акселераторе победу одержали:

Labmein — нанороботы для лечения атеросклероза и тромбоза, г. Москва;

— нанороботы для лечения атеросклероза и тромбоза, г. Москва; SPAWN — технология переработки целлюлозосодержащих отходов при помощи грибов, г. Санкт-Петербург;

— технология переработки целлюлозосодержащих отходов при помощи грибов, г. Санкт-Петербург; SnackSack — платформа для продажи хороших продуктов, у которых скоро истечёт срок годности, г. Москва.

В ИИ-треке лучшими стали:

Альфасейсмика — геофизические методы неразрушающего контроля зданий и сооружений, г. Новосибирск;

— геофизические методы неразрушающего контроля зданий и сооружений, г. Новосибирск; Sherpa RPA — платформа роботизации рутинных бизнес-процессов, г. Астрахань;

— платформа роботизации рутинных бизнес-процессов, г. Астрахань; Polyptron — алгоритм компьютерного зрения для распознавания новообразований в нижних отделах ЖКТ, г. Челябинск.

Лауреаты молодёжных акселераторов разделили денежные призы, которые смогут потратить на приобретение техники для дальнейшей работы над своими стартапами.

Уже принимаются заявки на участие в новом сезоне. Оба акселератора — для школьников, учащихся колледжей и техникумов и для студентов, аспирантов и научных сотрудников — бесплатны. Они проводятся онлайн, участвовать могут не только россияне, но и граждане стран СНГ.