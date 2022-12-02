6 декабря Сбер проведет форум «Тренды развития розничной торговли» для предпринимателей. Форум походит в онлайн-режиме, что делает советы экспертов доступными для предпринимателей со всей страны.

Вебинар станет первым мероприятием из цикла встреч с малым бизнесом в новом формате. В ходе форума профильные эксперты разберут актуальные тенденции предпринимательства и инструменты аналитики данных. После представления своих докладов спикеры ответят на вопросы предпринимателей, подключившихся к форуму.

Перед участниками выступят: Роман Гольдман, генеральный директор агрохолдинга Goldman Group, Даниил Бадыгов, директор по развитию компании «БукетОпт» и Флористического центра «Цветущий город», Константин Подшивалов, основатель торговой марки «Алекс Вилл», Андрей Федченко, один из основателей франшизы «33 пингвина», а также эксперты Сбера в области розничной торговли Вадим Колпастиков, Александр Коваленко и Тимофей Улитин.

Регистрация на мероприятие продолжается — трансляция форума состоится на платформе sberbusiness.live. Начало 6 декабря в 16:00. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.