Новосибирские предприниматели представят кейсы по оптимизации бизнеса

8 декабря в банкет-холле Paradise (Новосибирск) пройдет форум «Мой бизнес ― мой успех». На мероприятии бизнес-эксперты и предприниматели расскажут о своем опыте по налаживанию бизнес-процессов, повышению рентабельности и лояльности клиентов, увеличению продуктивности сотрудников.

Форум стартует с выступления финалистов конкурса «Самозанятость.Открытие года»: в рамках форума выберут лучшие проекты самозанятых в пяти номинациях. С 14:00 начнется деловая программа, где участники узнают об эффективном выстраивании бизнес-процессов, актуальных инструментах продвижения, возможностях личного бренда и мерах господдержки предпринимателей. Вечером состоится награждение победителей и призеров конкурса, фуршет и музыкальная программа.

Программа мероприятия:

09:00–10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

10:00–10:10 Открытие форума «Мой бизнес — мой успех»

10:10–13:10 Финальный этап конкурса «Самозанятость. Открытие года».

13:10–14:00 Кофе-брейк

14:00–14:40 «Когда всё зависит от тебя: личный бренд для предпринимателя. Эксперт: Светлана Винокурова (Фоминых), тренер по публичным выступлениям, руководитель школы «Человек Слова», организатор конференции TEDxNovosibirsk

14:40–15:20 «Мероприятия для продвижения вашего бизнеса: как и зачем в них участвовать. На примере проекта «Народная премия NGS.RU»». Эксперт: Инна Шитикова, event-директор Сети городских порталов Shkulev Media Holding

15:20–16:00 «Как эффективно выстроить бизнес-процессы, основанные на человеческом факторе». Эксперт: Михаил Швецов, девелопер, совладелец отеля «Миротель»

16:00–16:40 «Актуальные инструменты продвижения бизнеса». Эксперт: Павел Федотов, генеральный директор маркетингового агентства Fedotov Studio.

16:40–17:20 Выступление секретного спикера

17:20–18:00 Фуршет

18:00–19:45 Награждение победителей и призеров конкурса «Самозанятость. Открытие года». Подведение итогов форума «Мой бизнес — мой успех».

Форум пройдет 8 декабря в банкет-холле Paradise (Новосибирск, ул. Ядринцевская, 14). Время проведения: с 10:00 до 20:00. Регистрация участников с 09:00 до 10:00.

Вопросы о мероприятии можно задать по телефону 8 923 705 00 19 или по электронному адресу.

Предварительная регистрация доступна по ссылке.

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